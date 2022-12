Adiós a situaciones embarazosas: WhatsApp por fin te dejará dar marcha atrás con los mensajes borrados por error

Posteado en: Tecnología, Titulares

Una vez más, WhatsApp ha escuchado a sus usuarios y ya tiene lista una nueva función que algunos llevan un tiempo reclamando: la posibilidad de recuperar mensajes borrados por error.

Por: Gizmodo

Esta nueva característica, que ha sido bautizada como borrado accidental, ofrece la posibilidad a los usuarios de revertir la acción de eliminar sus propios mensajes en un chat individual o grupal. Esta acción tiene un límite: solo se podrá hacer durante una ventana de cinco segundos desde la eliminación del mensaje.

Es bastante probable que te hayas visto alguna vez en una situación similar a la que vamos a describir, pero en caso de que no haya sido así, voy a ponerte un ejemplo de cómo podría resultarte útil esta función. Imagínate que te has equivocado de grupo y has escrito un mensaje donde no debías. Al ir a borrar el mensaje, has hecho clic por error en “Eliminar para mí” en vez de en “Eliminar para todos”. Esa situación hará que sea imposible borrar el mensaje de nuevo, por lo que estarás condenado a que lo vean el resto de usuarios. Con esta nueva actualización, podrás revertir la acción de borrar el mensaje durante cinco segundos y borrarlo posteriormente de la forma correcta si así lo deseas.

Esta novedad ya está disponible para algunos usuarios tanto en Android como en iOS, aunque su implementación, como suele suceder en estos casos, puede tardar varios días. No será necesario pertenecer al grupo de betas de WhatsApp para poder disfrutar de esta actualización, como sí sucede con otras mejoras que ha incluido Meta como son el ‘Modo Compañero’ o la posibilidad de buscar mensajes por fecha.

