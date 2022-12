El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 19 de diciembre de 2022

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

No digas “no puedo” jamás. Di “cómo puedo hacerlo” y una vez que lo tengas claro, ve y hazlo. Sin darte cuenta tus pensamientos crean límites y tus límites te impiden avanzar. Que a partir de hoy siempre puedas encontrar la vía que te conduzca adonde quieras llegar.

Tauro

Deja de concentrarte en las cosas que no tienes y comienza a enfocarte en lo que si tienes. Agradecer y disfrutar lo que haz logrado nada tiene que ver con conformarse, puedes sentirte bendecido y aún así trabajar (sin quejas ni ansiedad) por lo que quieres lograr.

Géminis

Hoy podrías estar un poco cansado de intentar e intentar sin ver resultados. Te haz esforzado durante la semana, pero todo parece ser en vano y no es así. Puede que necesites hacer algo más o posiblemente tengas que cambiar de rumbo. Date una nueva oportunidad y sino funciona toma nuevas decisiones.

Cáncer

Te dejas llevar por la intuición y aciertas. Ves una luz del camino y ahora, más que nunca, sabes que estás cerca de la meta. Estás dispuesto a jugarte el todo por el todo. No hay quien te detenga, ni siquiera tú mismo. Así que adelante, con fuerza y sin mirar atrás.

Leo

Tu pasado ya no es parte de ti. Fue una realidad, pero ya no lo es y no puedes permitir que se convierta en un peso que te impida avanzar. No te aferres ni te lamentes, lo qué pasó, paso y no tiene que volver a suceder. Las experiencias suceden para aprender y no para volver a vivirlas. A partir de hoy fíjate la meta de soltar y no repetir.

Virgo

Haz permitido que un problema pequeño crezca a tal punto que se convierta en una piedra en el camino. Es hora de tomar cartas en el asunto y buscar soluciones viables y sostenibles y dar por terminada esta situación. Si es necesario dejar atrás a alguien, hazlo, porque hoy y siempre lo más importante será tu bienestar.

Libra

Todo en esta vida se negocia, desde los asuntos profesionales y laborales hasta los personales. Hay que llegar a acuerdos y entre más rápido lo hagas, mucho mejor. Esta vez no solo depende de ti, así que ármate de paciencia y conversa, escucha razones y cede. Al final los resultados serán mejor de lo esperados.

Escorpio

Necesitas profundizar algunos conocimientos. No tienes que convertirte en un experto, sólo conocer un poco más del tema para que puedas actuar con bases firmes, aunque conociéndote no descansaras hasta ser el que más sabe, así que probablemente puedas lograr éxito sin ayuda extra.

Sagitario

Es un día para iniciar, para dar el primer paso en pro de una meta. Ve paso a paso, porque hay muchos detalles que cuidar. No hagas las cosas simplemente por hacerlas, de hecho, necesitas un plan, crear una estrategia y seguirla lo más pegado a la letra posible.

Capricornio

No puedes ni debes perder más tiempo y sabes exactamente que hacer para aprovecharlo al más que puedas. De lo que hagas esta semana dependerá el éxito de las venideras. Decisiones firmes que definen tu futuro, que determinan que sueltas para comenzar a crear algo que realmente valga el esfuerzo.

Acuario

Es el momento de arriesgar, de dar ese paso que por una y otra razón has postergado por mucho tiempo. De dejar lo cómodo e ir tras lo que realmente quieres. ¿Quieres un nuevo trabajo? Búscalo. ¿Quieres hacer alguna inversión? Hazla. ¿Quieres terminar una relación? ¿Que esperas para hacerlo? Si no es ahora ¿cuando será?.

Piscis

Se presentan oportunidades que no lo son tanto, así que esta vez hay que dejarlo pasar. No todo lo que brilla es oro, pero no te desanimes, que encontrarás otro camino, quizá más largo pero más eficaz. Por ahora necesitas ayuda extra para salir de una situación, así que enfócate en buscar la adecuada.