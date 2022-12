¿Ancelotti se va del Real Madrid? Lo que dijo el italiano tras la ola de rumores sobre su salida del equipo

Posteado en: Actualidad, Deportes

El italiano Carlo Ancelotti aplacó este lunes todo rumor sobre su posible marcha del Real Madrid tras las vinculaciones que se han hecho con el banquillo de la selección brasileña, asegurando que tiene contrato hasta 2024 con el conjunto blanco: “Si el Real Madrid no me echa, hasta entonces no me moveré”, aseguró.

Contundente, Ancelotti disipó cualquier duda sobre su futuro deportivo a corto plazo y, salvo sorpresa o decisión de la directiva madridista, cumplirá su contrato, que termina el 30 de junio de 2024. Sin embargo, no cerró la puerta a seguir entrenando a partir de esa fecha.

“Lo que me depara el futuro no lo sé, vivo al día. Por ahora estoy muy bien en el Madrid, tenemos muchos objetivos que conseguir esta temporada, ya habrá tiempo de pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Real Madrid no me echa, hasta entonces no me moveré”, declaró el técnico a la italiana ‘RadioRai’.

‘Carletto’ habló también del Mundial de Qatar 2022 que finalizó el pasado domingo con el argentino Leo Messi levantando el trofeo de campeón del mundo, merecidamente para el técnico italiano, tras una final histórica contra Francia (3-3) que se decidió en la tanda de penaltis.

“Ha sido un Mundial precioso que terminó con una final preciosa y merecidamente ganada por Argentina. En mi opinión, los argentinos encontraron la convicción y estuvieron liderados por un fantástico Messi”, ponderó.

“Argentina ganó por dos razones: porque tiene buenos jugadores y al mejor, que es Messi; luego, porque fue capaz de apoyar esta calidad con algunos complementos como Álvarez y Enzo Fernández, pero también en un colectivo con cierta actitud defensiva”, explicó.

Además, elogió el trabajo de su colega Lionel Scaloni, nombrado mejor entrenador de la cita mundialista, en la que curiosamente era el técnico más joven de todos, pero señaló que no hizo “nada nuevo”.

“Scaloni estuvo bien, hizo un trabajo extraordinario, pero no inventó nada nuevo. Se limitó a poner a los jugadores en su sitio y a darles una buena organización defensiva, apoyando el gran talento de Messi, Álvarez y Di María”, puntualizó.

“Los equipos que demostraron mayor talento individual y mejor organización pasaron a la final. Francia y Argentina son equipos que basaron sus resultados en una buena defensa y en jugadores de calidad”, sentenció.

