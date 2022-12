“Como si fuera una subsidiaria”: Nuevos archivos de Twitter revelan sus vínculos con el FBI

Click to share on Google News (Opens in new window)

El nuevo propietario de Twitter, Elon Musk, compartió en la noche de este viernes una sexta entrega de archivos sobre la censura ejercida en esa plataforma. El empresario se refirió esta vez a un hilo del periodista y escritor Matt Taibbi, quien sacó a la luz los vínculos de la red social con el FBI.

Por RT

“El contacto de Twitter con el FBI fue constante y generalizado, como si fuera una subsidiaria”, aseguró Taibbi en una de sus publicaciones, al precisar que “de enero de 2020 a noviembre de 2022 hubo más de 150 correos electrónicos entre el FBI y el exjefe de Confianza y Seguridad de Twitter, Yoel Roth”.

El periodista indicó que “un número sorprendentemente alto” de esos ‘mails’ fueron solicitudes del FBI para que la plataforma “tomara medidas sobre la desinformación electoral, incluso acerca de tuits de chistes en cuentas con pocos seguidores”. Taibbi afirmó que la injerencia de la inteligencia federal y de otras fuerzas del orden “incluyó al Departamento de Seguridad Nacional, que se asoció con contratistas de seguridad y grupos de expertos para presionar a Twitter para que moderara sus contenidos”.

El 10 de noviembre de este año, la oficina del FBI de San Francisco envió un correo electrónico a sus “contactos de Twitter” para que actuaran contra varias cuentas que “potencialmente pueden representar violaciones de los términos de servicio” de esa red social, revela una de las publicaciones. En respuesta, empleados de la compañía se consagraron a “buscar razones para suspender” cuatro perfiles, incluso uno cuyos tuits eran “casi todos chistes”.

“Otra carta interna, de enero de 2021, deja ver que ejecutivos de Twitter procesaron una lista del FBI acerca de tuits de ‘posible contenido infractor'”, dice el periodista al mencionar otros varios casos de intercambio de misivas entre el organismo de inteligencia policial y la red social. En una de esas ocasiones, Twitter respondió con una lista de cuentas contra las que tomó represalias, incluida la del actor Billy Baldwin.

40.“WHY WAS NO ACTION TAKEN?” Below, Twitter execs – receiving an alert from California officials, by way of “our partner support portal” – debate whether to act on a Trump tweet: pic.twitter.com/W4DQvYwq7Z

— Matt Taibbi (@mtaibbi) December 16, 2022