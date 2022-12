VIDEO: Así se vieron los poderosos tornados en Luisiana que dejaron al menos tres muertos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Una tormenta que azotó Estados Unidos generó tornados a los que se atribuye la muerte de al menos tres personas en Louisiana, y la línea de clima severo amenazó a los estados vecinos del sur hasta la noche del miércoles.

Por El Diario NY

Hacia el norte, el enorme sistema de tormentas generó condiciones similares a las de una ventisca en Great Plains y se espera que empuje más nieve y hielo hacia los Apalaches y Nueva Inglaterra. La explosión invernal arrojó más de 2 pies de nieve en partes de Dakota del Sur.

Las autoridades de la parroquia de St. Charles, al oeste de Nueva Orleans, dijeron que ocho personas fueron trasladadas a hospitales con heridas el miércoles por la tarde.

Cabe mencionar que en redes sociales se publicó el siguiente video, donde aparece un tornado en dicha zona:

Además, anunciaron que una mujer fue encontrada muerta al aire libre después de que un presunto tornado azotara la comunidad de Killona a lo largo del río Mississippi, dañando casas y arrojando escombros.

“Estaba fuera de la residencia, por lo que no sabemos exactamente qué sucedió”, dijo el alguacil de la parroquia de St. Charles, Greg Champagne, sobre la mujer. “Había escombros por todas partes. Pudo haber sido golpeada. No lo sabemos con seguridad. Pero este fue un tornado horrible y muy violento”.

Tornado in Arabi, Louisiana (a New Orleans suburb) lofting debris as it crossed the Mississippi River. ????

Video sent in by: Ranell Irvin#??????? #????? #????????? #?????????? #???? #???? pic.twitter.com/GUQuDKho1d

— Nash Rhodes (@NashWX) December 14, 2022