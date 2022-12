EN VIDEO: la reacción de Mbappé cuando le preguntaron por el duelo contra Messi en la final del Mundial Qatar 2022

El cara a cara entre Lionel Messi y Kylian Mbappé se robará la atención en la final del Mundial Qatar 2022 que la Argentina y Francia jugarán el próximo domingo en el Estadio de Lusail ante 80 mil espectadores. Los dos astros del París Saint-Germain (PSG) brillaron en esta Copa del Mundo y su duelo tiene el valor agregado de ver quién será el goleador del certamen. Por ahora ambos igualan con cinco tantos, pero el galo no marcó ninguno de penal a diferencia del argentino que lo hizo en tres ocasiones.

Por Infobae

Hay mucha expectativa por lo que ocurrirá en el partido decisivo en el que el ganador sumará su tercera estrella arriba de su escudo. Un choque de estilos con el vértigo de los actuales campeones mundiales y la posesión acompañada de buen pie y presión del campeón sudamericano. Los europeos ratificaron su poderío y condición de favorito a lo largo del certamen a pesar de bajas sensibles por lesiones como las de Karim Benzema y Paul Pogba.

Tanto Messi como Mbappé se conocen mucho y hace un año y medio que son compañeros en el PSG. Compartieron cientos de entrenamientos y conocen sus secretos dentro del campo de juego. También deslumbran en cada presentación del elenco parisino pues conforman un tridente temible que completa Neymar.

Luego del triunfo de Francia 2-0 ante Marruecos este miércoles en la segunda semifinal, se esperaba la palabra de Mbappé, pero otra vez dejó con las ganas a los medios que lo esperaron en la zona mixta, aunque tuvo un gesto que valió tanto -o más- que una palabra. Una periodista española le pregunto a Kylian, “¿y ahora contra Messi?”. El atacante galo movió la cabeza y abrió bien sus ojos como dando una señal de alerta.

Mbappé durante todo el torneo solo habló en una oportunidad debido a la decisión que tomó de no comparecer ante los periodistas. Incluso se especuló con una fuerte sanción económica de la FIFA por el hecho de haber sido MVP (el mejor jugador del partido) contra Dinamarca y Australia y no presentarse en las conferencias posteriores.

De momento la única vez que atendió la requisitoria fue luego de la victoria ante Polonia por los octavos de final. “No tengo nada contra los periodistas, si no vine a hablar es porque tengo la necesidad de concentrarme totalmente en la competición y no perder energías en otras cosas”, explicó.

? La cara de Mbappé cuando le preguntan por Messi pic.twitter.com/Tk0THT0j8g — Miguel Ángel Toribio (@matoribio85) December 14, 2022

“Este Mundial es mi obsesión, es la competición de mis sueños. He construido toda mi temporada en torno a esta competición, me he preparado a tope tanto física como mentalmente para ganarla, que es el objetivo que me he fijado, aunque todavía está lejos. El único objetivo es ganar el Mundial, el resto es secundario”, subrayó Mbappé.

Cabe señalar que el futuro futbolístico de Mbappé vuelve a estar en boca de todos después de que volviera a resonar su posible salida del PSG. Este es uno de los motivos por los que el jugador permaneció en silencio ya que desea concentrarse sólo en el presente y no en el futuro.

“Por eso no quería atender a los medios. Hace poco me enteré de que la Federación iba a tener una multa. Me comprometo a pagarlo personalmente, la Federación no debe pagar por una decisión que es personal”, afirmó Mbappé desde la sala de prensa del Al Thumama Stadium.

Este domingo, Mbappé y Messi volverán a juntarse, pero en este caso como rivales. Un duelo de titanes en el que estará en juego nada menos que la Copa del Mundo.