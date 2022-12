“Mi hora de llevar la capa ha pasado”: Henry Cavill no volverá a ser Superman

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Han sido diez años de idas y venidas desde ‘El hombre de acero’ hasta hoy, pero, a pesar de su aparición en ‘Black Adam’, Henry Cavill no volverá a ser Superman. Lo ha anunciado hoy en un texto en Instagram que después ha sido matizado por James Gunn en Twitter comentando que en el futuro sí quieren volver a colaborar con él. Parece que tras el hachazo a ‘Wonder Woman 3’, la creación del nuevo Universo DC pasa por quitarse de en medio al antiguo, el conocido como “Snyderverso”.

Por Spinof

La muerte de Superman

“Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y tengo noticias tristes. Después de todo, no volveré como Superman”. Así empieza un anuncio que seguro que analizaremos durante semanas y veremos todas las aristas, posibilidades y caminos perdidos. De momento lo que está claro es que DC ha pasado de tener un camino en el que cada cual podía hacer su ley (como es el caso de The Rock) a un liderazgo firme, aunque eso signifique tomar decisiones que no nos gustan.

Recordemos que Henry Cavill dejó su papel en ‘The Witcher’, aunque no se dieron razones específicas, por, aparentemente, la posibilidad de ser Superman de nuevo, aunque cada vez parece más claro que fue un simple capricho de The Rock y de un estudio que preparaba un giro de 180 grados del que no le avisó. Por su parte, James Gunn ha confirmado en un tuit que, aunque cuentan con él para el futuro, actualmente están preparando una versión más joven del personaje (que no contará el origen de nuevo) y, por tanto, no puede ser interpretado por Cavill. Por lo que sabemos, Gunn está guionizando la película pero no tiene todavía un director claro.

