¡Sorpresa! Taylor Swift cumple 33 años y anunció que se dedicará a algo completamente ajeno a la música

Posteado en: USA

La cantante Taylor Swift llegó a sus 33 años de edad y está en un pico de su carrera artística. En 2023 tendrá su gira denominada The Eras Tour, la cual iniciará el 18 de marzo de 2023 en Glendale, Arizona, con paradas en Houston, Atlanta, Chicago y dos espectáculos nacionales finales en Los Ángeles a principios de agosto. Luego anunciará sus conciertos internacionales.

Por Semana

En este año hizo historia al convertirse en la primera artista en ocupar simultáneamente los diez primeros lugares de la lista de canciones más escuchadas de Estados Unidos, tras el lanzamiento de su álbum “Midnights”. Su canción “Anti-Hero” está en el primer puesto del ranking Billboard Hot 100.

Se trata de la primera vez en los 64 años de historia de la famosa lista que un único artista ocupa las primeras diez posiciones, indicó Billboard. El último que estuvo cerca de lograr semejante hazaña fue el rapero Drake, quien se adueñó de nueve de los codiciados lugares en septiembre de 2021.

“10 sobre 10 del Hot 100??? En mi décimo álbum??? ESTOY EN UN CAOS”, publicó Swift en sus redes sociales, haciendo un guiño al amor de sus devotos fans por buscar pistas ocultas en su contenido, incluidos títulos, números y fechas.

También fue nominada a los premios Grammy. Swift cumplió su promesa de regrabar sus seis primeros álbumes para poder controlar los derechos de los mismos y gracias a que regresó a sus raíces country obtuvo una de las nominaciones del género por “I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From the Vault)”.

Allí se le agrega la nominación al mejor vídeo musical y otra en el prestigioso concurso Canción del Año, que celebra a los compositores, por su versión de 10 minutos de “All Too Well”. Esa canción salió originalmente en 2012 en el álbum de Swift “Red”, pero se calificó para su inclusión más de una década después porque la versión ampliada contenía más del 50 % de material nuevo.

Taylor Swift también será directora de cine

La megaestrella estadounidense recientemente anunció que dirigirá un largometraje. La cantante y compositora de éxitos como “Shake It Off” escribió un guión que será producido por Searchlight Pictures, según Variety y otros medios. “Taylor es una artista y narradora única en su generación”, dijeron los presidentes de Searchlight, David Greenbaum y Matthew Greenfield.

Lea más en Semana