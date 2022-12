AP: Alex Saab nunca mencionó presunto estatus diplomático del chavismo cuando colaboraba con la DEA

Click to share on Google News (Opens in new window)

Alex Saab nunca informó su presunto estatus diplomático del chavismo cuando colaboraba con la Administración de Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unido (DEA), así lo informó el periodista de Associated Press, Joshua Goodman.

lapatilla.com

El comunicador detalló en su cuenta oficial en la red social Twitter que el día 2 de la audiencia de Alex Saab, los fiscales, que detallaron que el presunto testaferro de Nicolás Maduro “envió a la DEA 12,6 millones de dólares en 4 cables del 18/8 al 19/2“.

“En ese momento, Saab estaba cooperando “proactivamente” con la DEA“, señaló Goodman.

Asimismo, reveló que el abogado de Saab objetó el argumento, y aseguró que la información “no es relevante para su supuesto estatus diplomático”.

“Los fiscales estipularon que Saab discutió durante seis reuniones entre 2016 y 2019 los pagos de sobornos a altos funcionarios venezolanos por contratos de alimentos y vivienda. Dijeron que Saab nunca dijo que era un diplomático venezolano ni sus contactos de la DEA le preguntaron“, apuntó el periodista.

Goodman manifestó que un experto del FBI tomó posición para testificar “sobre los metadatos que muestran que el Boletín Oficial #6373, donde Saab fue supuestamente nombrado diplomático por decreto, fue alterado cuatro veces después de su publicación el 13 de abril de 2018. Pero no pudo decir qué cambios se hicieron, ni por quién ni bajo qué autoridad”.

Day 2 of Alex Saab hearing begins w/ prosecutors detailing $12.6 million the Maduro ally sent to @DEAHQ in 4 wires from 8/18 to 2/19.

At the time Saab was cooperating "proactively" with DEA. Saab's attorney objected, arguing it is not relevant to his purported diplomatic status.

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) December 13, 2022