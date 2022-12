Quién es Mateu Lahoz, el árbitro que batió el récord de tarjetas en el Mundial Qatar 2022

Uno de los grandes protagonistas en el cruce entre Argentina y Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar 2022 fue el árbitro español Antonio Mateu Lahoz. El colegiado de 45 años tuvo una actuación polémica, fuertemente criticada por los jugadores argentinos al término del encuentro disputado en el Lusail Stadium, donde batió el récord de tarjetas amarillas y quedó en el ojo de la tormenta. “La FIFA no puede poner un arbitro así en esta instancia”, criticó Lionel Messi, quien ya tenía antecedentes con él desde su etapa en Barcelona.

Por Infobae

Mateu Lahoz, quien estuvo acompañado de sus asistentes habituales Pau Cebrián y Roberto Díaz, ya había participado en dos partidos de la fase de grupos de esta Copa del Mundo: impartió justicia en el triunfo de Senegal ante Qatar (3-1) en la segunda fecha del Grupo A y en la victoria de Estados Unidos ante Irán (1-0) que clasificó a los norteamericanos a los octavos de final en el Grupo B. En estos dos encuentros, Mateu Lahoz mostró 10 tarjetas amarillas y fue criticado por no haber sancionado un penal muy reclamado por los qataríes.

Todo lo contrario a lo que sucedió este viernes en su debut en una fase eliminatoria en un Mundial: batió el récord de cartulinas con 17 amonestaciones. Le mostró hasta siete tarjetas amarillas a jugadores de Países Bajos; además de que amonestó a ocho futbolistas de Argentina: Cuti Romero, Otamendi, Marcos Acuña, Lisandro Martínez, Messi, Montiel, Paredes y Pezzella. A eso hay que sumarle que también apercibió a Walter Samuel, uno de los ayudantes en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, y al propio seleccionador argentino.

Hasta aquí, dos árbitros compartían el récord con 16 tarjetas amarillas: su compatriota Antonio Jesús López Nieto (Alemania-Camerún de 1998) y el ruso Valentín Ivanov (Portugal-Países Bajos de 2006). Pero Mateu Lahoz se encargó de poner su nombre por delante de ellos con una participación que no dejó indiferente a nadie, intentando ser protagonistas del juego y castigando sistemáticamente a los jugadores, lo que también provocó fue subiéndole la tensión a un partido que venía cargado desde la previa.

“Es una locura, arrogante. Le decís algo y te habla mal. Añade diez minutos y da un tiro libre para ‘Holanda’. Como quedó fuera España quería que nos quedáramos fuera también nosotros”, denunció Dibu Martínez tras el partido. “Si hablás te sancionan, la FIFA debe pensar en ello, no puede poner un árbitro así para estas instancias, no puede poner un árbitro que no está a la altura”, criticó Leo Messi, con quien este colegiado ya tiene varios antecedentes de cuando el astro argentino vestía la camiseta del Barça.

Este experimentado referí, uno de los más valorados en La Liga en la cual arbitra desde la temporada 2008 y cuyo máximo hito a nivel clubes fue dirigir la final de la Champions League 2020/21, ya tuvo un cruce con Messi en 2019, cuando expulsó a dos jugadores al FC Barcelona en menos de un minuto en un partido ante Sevilla en el Camp Nou. Tras mostrarle la tarjeta roja al francés Ousmane Dembélé, por haberle dicho “eres muy malo”, el rosarino le explicó en la cara al juez que su compañero “no sabe hablar”, por lo que sería imposible que le faltara el respeto.

Aunque todos también recuerdan a Mateu Lahoz, quien también se desempeña como jefe en una empresa de productos de limpieza, por haber amonestado a La Pulga por quitarse la camiseta para homenajear a Diego Maradona Ocurrió el 29 de noviembre del 2020, apenas cuatro días después del fallecimiento del Pelusa. Messi mostró una camiseta de Newell’s con el número 10 tras marcar un gol ante Osasuna y fue amonestado por un árbitro que hará su despedida mundialista en Qatar.

“Yo antes de un partido duermo muy bien. Es verdad que me acuesto con ganas de despertarme al día siguiente, como si fuera la feria de mi pueblo o el día de los Reyes Magos. Es increíble esa sensación de niño que sigo teniendo. Y después de los partidos, no te voy a engañar. Si ha habido situaciones grises, no controlo los pensamientos. Entonces me cuesta conciliar el sueño. Si ha ido bien, duermo como una marmota”, confesó en una entrevista con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en la previa a Qatar 2022, su segundo Mundial tras estar presente en Rusia 2018, donde ha generado controversia con su participación en Argentina-Países Bajos.