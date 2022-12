“Estoy destrozado psicológicamente”, la cruda confesión de Neymar

El objetivo que se había planteado Brasil en la previa del Mundial de Qatar 2022 era al menos disputar siete partidos. A medida que la competición fue avanzando, la ilusión de la Verdeamarelha fue creciendo y el sueño de lograr la sexta estrella estaba cada vez más cerca. Sin embargo, Croacia sorprendió en los cuartos de final y lo eliminó por penales luego de igualar 1-1 en los 120 minutos.

Por Infobae

Uno de los primeros apuntados por la prensa fue Neymar: tomó la decisión de patear el hipotético quinto penal de la serie pero la gran actuación del arquero Dominik Livakovi? lo privó de dicha posibilidad. Todas las cámaras se quedaron con las lágrimas del futbolista del París Saint-Germain (PSG), quien recién dio sus sensaciones en la jornada del sábado con una publicación en Instagram.

Para arrancar, dejó una dura reflexión sobre el impacto de la caída con Croacia. “Estoy destrozado psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo”, redactó Ney con una imagen suya desolado en el campo de juego del Education City Stadium.

El 10 del Scratch tuvo un papel fundamental en los cuartos de final al anotar la ventaja temporal de su nación a los 106? que parecía ser el acceso a la siguiente fase. Cerca del cierre, Bruno Petkovic rompió la resistencia de Alisson y estiró la agonía hasta la definición desde la pena máxima. “Luchamos hasta el final y estoy orgulloso de mis compañeros porque no faltó compromiso ni dedicación. Este grupo lo merecía, lo merecíamos nosotros, BRASIL lo merecía”, agregó en la carta.

Para cerrar, envió algunos agradecimientos y aclaró que tardará en procesar la eliminación: “Gracias a todos por su apoyo con nuestra selección. Desafortunadamente no funcionó… va a doler por mucho, mucho tiempo. Gracias por todo mi DIOS, me diste todo y no me puedo quejar de nada. Solo gracias por cuidarme”.

Neymar debutó con la Canarinha muy joven, a los 18 años en 2010. Sus máximos logros hasta ahora son la conquista de la Copa Confederaciones en 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Frente a Croacia cosechó su gol número 77 con la camiseta de la Verdeamarela y lo convirtió en uno de los dos máximos goleadores de la historia de la selección brasileña, al igualar la marca que poseía en soledad Pelé. Además, fue el máximo artillero del ciclo Tite con 30 gritos.

