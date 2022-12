La sexy trampa de una jugadora de póker al usar la “pechonalidad” para distraer a sus rivales

Click to share on Google News (Opens in new window)

Sashimi, una popular YouTuber con más de 19.700 seguidores en Instagram, ha compartido el momento en que supuestamente sufrió un problema con su blusa y mostró su pecho desnudo a sus rivales en la mesa durante una partida de póker.

Por Marca

Durante la partida de póker, bautizada como ‘Max Pain Monday’ y que estaba siendo retransmitida en vivo en ‘Hustler Casino Live’, el comentarista se dio cuenta inmediatamente del desliz con el vestuario de Sashimi.

“Sashimi, vamos, por favor. Estoy mirando hacia otro lado de la pantalla en este momento, ¿y ustedes, chicos? Sashimi, vamos, por favor”, dijo el comentarista.

Después del incidente se desveló que Sashimi utilizó unas prótesis falsas para simular que enseñaba sus pechos y distraer a sus competidores.

Yesterday at @MaxPainMonday

10/20/40 500 Straddle

I call KJo in SB

BB makes 1400. I call

Flop 769r

He bets 1100.

I raise 3000 as bluff. He goes ALL IN for 9k.

What should I do? pic.twitter.com/sI7c8koP8p

— ????Sashimi (@sashimipoker) December 6, 2022