EN VIDEO: impresionante operativo policial en la frontera de EEUU para detener a migrantes ilegales

El departamento de la de seguridad pública de Texas lanzó un operativo policial en la frontera entre Estados Unidos y México.

lapatilla.com

Según el departamento de Texas, hay una cantidad sin precedentes de “fugitivos” que han ingresado sigilosamente a los EEUU.

En consecuencia, el departamento de seguridad pública ha lanzado un nuevo grupo de trabajo diseñado para encontrar y arrestar a los evasores.

El periodista Bill Melugin estuvo con ellos cuando arrestaron a 50 inmigrantes ilegales en la maleza en una mañana en el RGV, así como a un explorador que tenía un AK-47.

NEW: Due to the unprecedented number of “gotaways” sneaking into the U.S., @TxDPS has launched a new task force designed to find & arrest evaders. We were with them as they arrested 50 illegal immigrants in the brush in one morning in the RGV, as well as a scout who had an AK-47. pic.twitter.com/ce3A3bsXyp

— Bill Melugin (@BillFOXLA) December 8, 2022