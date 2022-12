El medio hermano de Meghan Markle arremete contra Harry tras afirmar que “ella no tiene padre”

Click to share on Google News (Opens in new window)

El hermano de Meghan Markle, Thomas Markle Jr, reacciona ante el príncipe Harry diciendo que “no tiene padre” en el documental de Netflix

Por Metro

Traducción libre de lapatilla.com

El medio hermano de Meghan Markle, Thomas Markle Jr, reaccionó al Príncipe Harry diciendo que ella “no tiene padre”, describiendo el comentario como “horrible”.

Esta semana, el duque y la duquesa de Sussex lanzaron el primer volumen de su bomba documental de Netflix, revelando en la serie los primeros mensajes que intercambiaron cuando comenzaron a salir y hablar sobre el “racismo” que Meghan sufrió por parte de la prensa.

En un momento, Harry, de 38 años, habló sobre la ruptura de la relación entre Meghan, de 41 años, y su padre, Thomas Markle Sr, de 78, y ahora la pareja está separada.

“Por supuesto, es increíblemente triste lo que sucedió”, dijo Harry a la cámara. “Tenía un padre antes de esto, y ahora no tiene padre. Y yo cargué con eso. Si Meg no estuviera conmigo, entonces su papá seguiría siendo su papá”.

Anteriormente se supo que el papá de Markle, que solía trabajar como director de iluminación, aceptó pagos de los paparazzi para presentar fotos antes de la boda real en 2018.

Durante una aparición en Piers Morgan Uncensored en TalkTV, Markle Jr, de 56 años, expresó su opinión sobre la declaración de Harry sobre que Meghan “no tiene padre”.

“Creo que es horrible. El documental está tan lejos en tantos niveles diferentes. Tantos, es solo que es realmente un poco inquietante”, comentó el hermano de Meghan. “Diciendo eso, ya sabes, ella no tiene familia y no tiene un padre y luego Harry diciendo eso, ya sabes, ella no tiene padre ahora, eso es simplemente ridículo”.

Cuando surgieron por primera vez los informes del señor Markle montando fotos de paparazzi, Meghan dijo que su padre inicialmente negó haberlo hecho cuando ella le preguntó al respecto por teléfono.

Meghan dijo que no le creía a su padre y afirmó que solo se enteró de que no asistiría a su boda a través de un informe en TMZ.

Un mensaje aparentemente enviado por Meghan a su padre decía: Por favor, ¿puedo pedirle que deje de hablar con la prensa? No ha devuelto ninguna de nuestras más de 20 llamadas desde que todos hablamos el sábado por la mañana; lo que solo se suma al daño que has estado causando. No estamos enojados, pero realmente necesitamos hablar contigo. Amor M y H.

"It's so bizarre how she's brushed the entire family under the carpet like we don't exist".

Meghan Markle's half brother Thomas Markle Jr. responds to the new Harry and Meghan documentary, which he says is 'off on so many levels'. @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/qlhse7Uukp

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) December 8, 2022