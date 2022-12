Pedro cayó en desgracia… por Robert Alvarado @robertveraz

Posteado en: Opinión

Lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire, defenderemos nuestra isla, cualquiera que sea el costo, lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, ¡nunca nos rendiremos!, (Winston Churchill)

El barco se hunde y algunos comentan que estamos adentro, observando cómo entra el agua y el barco se va al fondo del mar. Esta es la situación que se está viviendo en Lima Perú, cuando camina la gente en las calles y zona aledañas de la Casa de Pizarro donde la incertidumbre y la expectación se han apoderado de algunos hombres comprometidos con la familia Castillo. Es desolador ver como de la noche a la mañana los del partido político Perú Libre están en la cima y se encuentran en la cuerda floja. Muchas historias se han dicho y comentado sobre los hundimientos de muchos barcos de navío en el Océano Atlántico, entre estos tenemos al barco más famoso que se hundió en alta mar, como fue el transatlántico británico “El Titanic”. Un barco de lujo se hundió en su viaje inaugural desde Liverpool hasta la ciudad de Nueva York, lo que constituyó una de las peores catástrofes marítimas de la historia. El Titanic (46.000 toneladas de registro bruto), de la White Star Line, chocó contra un iceberg a 153 Km. hacia el sur de los Grand Banks de Terranova (Canadá), poco antes de la medianoche del 14 de abril de 1912. De las más de 2.220 personas que viajaban a bordo, murieron 1.513… El hundimiento del Titanic ha sido tema de varios libros y películas, que en sus contenidos del tema refleja que las ratas son las primeras que se salvaron en el hundimiento del barco. Hoy en la actualidad en Peru, vemos un barco de nombre (PPNPL), que se encuentra al mando de Pedro Castillo con sus tripulantes genufléxicos que son señalados de ser coautor del daño y desastre político con la destitución del presidente peruano. Quien estuvo marcada por la inestabilidad política. A tan solo un año y medio desde que asumió el cargo en 2021, el presidente se enfrentó a investigaciones por presuntos actos de corrupción, las autoridades aseguran que es líder de una organización criminal y disolvió este martes el Congreso antes de que se votara una tercera moción de vacancia que finalmente se llevó a cabo y fue aprobada. Luego Castillo fue detenido.

Los militares peruanos no actuaron en detener a Pedro fue la policía y ella misma confirma el arresto del maestro rural. La Cámara había aprobado su destitución horas después de su anuncio. La vicepresidenta Dina Boluarte es la nueva presidenta. La misma calle peruana se escuchaba mensajes en contra de Castillo lo expresaban los medios en esta forma: El mensaje de Castillo provocó el rechazo generalizado de todas las fuerzas políticas. Vladimir Cerrón, presidente de Perú Libre, el partido bajo el que Castillo se presentó a las elecciones, aseguró que no apoyaría “el golpe de Estado en marcha”. El expresidente Ollanta Humala también hizo público su rechazo a través de sus redes sociales y calificó a Castillo de dictador. “Las Fuerzas Armadas le deben honor y lealtad a la patria y no a un dictador. Eso eres hoy, Pedro Castillo”, aseguró. La líder opositora Keiko Fujimori pidió al Congreso la destitución del presidente y a las Fuerzas Armadas que “respalden el orden constitucional”. Todos estos revuelos se vio débil el movimiento de Castillo parece más el de un presidente contra las cuerdas que el de un estratega golpista. Pedro Castillo, asediado por una crisis política detrás de otra y denuncias de corrupción, logró, sin embargo, sembrar el miedo durante horas y revivir en los peruanos los peores ecos del pasado. Las medidas anunciadas recordaron al autogolpe de Fujimori. Aquel día, el autócrata que gobernó Perú anunció el cierre de las puertas del Congreso e intervino el Poder Judicial. Castillo no contaba con la popularidad con la que contaba Fujimori ni se le presumía el mismo apoyo militar, pero la incertidumbre hasta su detención fue total. Todo estos hechos el Castillo no aguanto más y hoy todo el mundo lo señala con el dedo acusador, lo desprecia, escupe a su paso y le dice en su verdadera cara lo perverso que fue en la función política que le tocó desempeñar. Que sus aliados le dieron la espalda al Pedro antes recibía los elogios de los más altos representantes del gobierno peruano, pero ahora se le derritió la máscara al Pedro, es inculpado por sus mismos camaradas revolucionarios peruanos formados del llamado Foro de Sao Paulo. Los que rodeaban a Castillo se separaron rápidamente. Varios ministros, como el de Trabajo, el de Economía y el de Relaciones Exteriores, presentaron su renuncia, como también hizo el embajador de Perú ante la ONU. La misma César Landa, responsable de Exteriores dijo en las redes sociales dijo en su cuenta de Twitter: “En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del presidente Castillo de cerrar el Congreso de la República, violando la Constitución”, sin contar los comentarios que salen después que está preso e igual le dé paso a la misma Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por un juez federal por delitos a la administración pública. Claro ella está libre con fuero político que no la dejan ejecutar la condena en cárcel y Pedro se lo van a llevan para la prisión de Barbadillo, donde el ex presidente Alberto Fujimori cumplió condena de 25 años de cárcel y lo triste de todo es que ningunos de sus presidentes aliados no hablo nada a favor de él, solo un silencio en el mundo y es por esto se ve que Pedro cayó en desgracia…

