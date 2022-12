Músico venezolano le hace un llamado a Elon Musk para que los peruanos no lo confundan con Pedro Castillo en Twitter

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El artista venezolano expresó su molestia en las redes sociales, luego de recibir cientos de notificaciones por tener el mismo nombre del exmandatario.

Por infobae.com

Las decisiones de Pedro Castillo este miércoles 7 de diciembre, generaron un sinfín de reacciones en las redes sociales. Miles de cibernautas mostraron su rechazo ante la disolución del Congreso y Twitter fue una de las plataformas en las que se leyeron diversos comentarios.

Sin embargo, jamás imaginaron que esto generaría la molestia en una persona, quien no es más que el homónimo del ahora expresidente. Se trata de Pedro Castillo Díaz, un artista venezolano nacido en Cuba, quien tiene en Twitter el usuario @pedrocastillo, como el nombre del exprimer mandatario.

Hace unas horas, expresó su molestia por recibir cientos de notificaciones en su bandeja de entrada debido a que erróneamente fue etiquetado en vez de Castillo Terrones. Incluso, hizo un llamado al dueño de la red sociales para que lo ayudara.

“Será que el Sr. Musk puede hacerle entender a los Peruanos que yo no soy el presidente. No imaginan la cantidad y contenido de las notificaciones que estoy recibiendo solo por descuido e ignorancia de miles de twitteros Peruanos. Lamentable”, señaló al inicio.

Cantante Pedro Castillo se pronunció. (Twitter)

Horas más tarde, ironizó con lo que venía sucediendo en la política peruana. El artista ‘celebró’ por su destitución y aseguró que se sentía aliviado porque los mensajes que venía recibiendo ya no continuaban.

“Aunque parezca contradictorio, hay algo en mí que siente alivio por mi destitución. Mi cuenta de Twitter se ha tranquilizado un poco. Gracias a todos por su buen humor. Es vida y salud compartida”, agregó en otro comentario. Los usuarios secundaron la reacción del cantante y le siguieron la corriente en algunos comentarios que se tornaron divertidos.

Pedro Castillo, cantante venezolano, se pronuncia. (Twitter)

Pedro Castillo Díaz ya se había pronunciado antes

Desde hace meses el artista tiene este problema en las redes sociales. En septiembre del 2021, también hizo una queja que venía recibiendo comentarios sobre el expresidente peruano. Incluso, se tomó tan en serio lo que sucedía que el tuit se ha quedado fijado en su red social, dejando entrever que le habría sucedido este inconveniente en más de una ocasión.

“Amigos Peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú Yo no soy el presidente de Perú. Noooooooooooooooooooooooooo”, escribió.

Pedro Castillo fijó un mensaje cuando lo confundieron con el expresidente peruano. (Twitter)