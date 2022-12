Revelaron los detalles del informe final de la autopsia de Anne Heche

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La autopsia final y el informe toxicológico de Anne Heche descartó que la actriz estuviera bajo los efectos del alcohol el día del accidente automovilístico que terminaría con su vida.

Según anunció el medio especializado en noticias de famosos TMZ, los investigadores tomaron una muestra de sangre después de que Heche estrellara su coche contra una casa y detectaron en ella benzoilecgonina, un metabolito inactivo de la cocaína.

El informe también señala que se encontró fentanilo en su orina, pero que se determinó que se le había administrado en el hospital como tratamiento para el dolor.

Heche fue ingresada en el hospital West Hills de Los Ángeles el viernes 5 de agosto, después de que su Mini Cooper azul se estrelló contra una vivienda en la zona de Mar Vista (oeste del condado) y el vehículo acabó envuelto en llamas.

De acuerdo con la Policía, el automóvil iba a tanta velocidad que se salió de la carretera y ardió al chocar contra el inmueble, provocando graves quemaduras a Heche, pues quedó atrapada en el vehículo durante 45 minutos.

El 11 de octubre la actriz de “My Friend Dahmer” (2017) fue declarada en estado de muerte cerebral, pero su corazón siguió latiendo dos días más para completar la tarea de encontrar personas compatibles a las que donar los órganos.

Anne Heche saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su retrato de Vicky Hudson y Marley Love en la telenovela “Another World”, por la que ganó un Emmy.

Luego protagonizó varias películas independientes, algunas con gran repercusión popular como “Psycho” (1998), “I Know What You Did Last Summer” (1997) y “Six Days, Seven Nights” (1998). EFE