La dramática historia del holandés Van Dijk: pasó de firmar su testamento a jugar en el Mundial Qatar 2022

Hay historias de vida que merecen ser contadas y la Virgil Van Dijk es una de ellas. El defensor de Países Bajos, una fija en el combinado dirigido por resiliente Louis Van Gaal que va a enfrentar a la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 de la FIFA, estuvo al borde de la muerte y llegó a firmar su testamento, pero la vida le dio una nueva oportunidad y hoy, quien milita en el Liverpool, es considero uno de los mejores defensores de todo el mundo.

Por Crónica

Todo comenzó en 2012, cuando Van Dijk estaba por cumplir los 21 y era célebre solo para su familia, amigos y un puñado de personas: los fanáticos de Groningen, club poco popular de la primera división neerlandesa donde apenas comenzaba a destacarse.

PROUD OF THE BOYS! WORLD CUP 2022 – HERE WE COME! ????????? pic.twitter.com/UUwlOQHT5R

— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) November 16, 2021