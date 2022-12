A Danny Ocean le dan “hasta con el tobo” por su controversial tuit

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El pasado 4 de diciembre, se hizo tendencia en Twitter, un comentario del cantante venezolano Danny Ocean, en el cual sus seguidores hicieron “repudiables” comentarios sobre el momento sagrado del artista.

Mediante la red social antes mencionada el criollo, publicó un mensaje que tiene alborotada la plataforma 2.0, ya que el hombre reveló cual es el instante el que sus fanáticas no le deberías de pedir fotografías.

“Si me ves comiendo no me pidas la foto. Gracias por entender el momento sagrado”, se puede leer en el mensaje que envió Danny Ocean en su cuenta de Twitter.

Si me ves comiendo no me pidas la foto. Gracias por entender el momento sagrado ?? — Danny Ocean (@Dannocean) December 5, 2022

Inmediatamente los seguidores del intérprete de Me Rehúso levantaron una ola de comentarios negativos en el tuit, que ya cuenta con más de 41 mil me gusta y 372 mensajes.

“Si te veo comer ni te ubico porque no se ni quién eres”, “¿Comiendo o siempre? Aún recuerdo el mal trato que recibió de tu parte solo por ser fan”, “Pues come en un lugar que no sea público, sangrón”, “Dale gracias a la gente que escucha tu música, ya que por ellos estás comiendo tus sagrados alimentos”, fueron algunos de los escritos por parte de los usuarios de la red social del pajarito.

