Un nuevo antisemitismo inunda las redes sociales en EEUU y Joe Biden sale a responder

Discursos de odio y en contra de los judíos, proferidos por figuras públicas y difundidos en redes sociales, impulsaron una enfática condena del presidente de Estados Unidos Joe Biden al antisemitismo, dijeron los expertos.

Por Clarín

“Silencio es complicidad”, lanzó Biden en Twitter el viernes.

“El Holocausto sucedió. Hitler era una figura demoníaca. Y en lugar de ofrecerles una tribuna, nuestros políticos deberían denunciar y rechazar el antisemitismo”, añadió.

I just want to make a few things clear:

The Holocaust happened.

Hitler was a demonic figure.

And instead of giving it a platform, our political leaders should be calling out and rejecting antisemitism wherever it hides.

Silence is complicity.

— President Biden (@POTUS) December 2, 2022