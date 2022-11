Gaby Espino hace fuerte denuncia contra Aleska Génesis

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Horas después de denunciar que unas personas querían cerrar sus cuentas de redes sociales, Gaby Espino volvió a usar sus plataformas para pedir a las hermanas Castellanos (Aleska, Michelle y Bárbara) que la dejen en paz y no la mencionen más en entrevistas ni en sus polémicas. En Instagram stories, la actriz de telenovelas como Santa Diabla se pronunció al respecto y además compartió pruebas que demostrarían sus acusaciones; de cómo las tres hermanas buscarían sabotear sus redes y las de su círculo más cercano. La postura de Gaby Espino ha dejado asombrados a muchos, pues en sus más de 20 años de trayectoria, ella se ha caracterizado por ser ajena a las controversias.

Por Hola!

“Quiero conversar sobre lo que posteé ayer en mi cuenta”, se escucha decir al inicio de la serie de videos. “Yo soy actriz, soy presentadora de televisión, soy empresaria y sí, para mí son importantes las redes sociales; son parte de las herramientas de mi trabajo”, indicó.

“Yo soy imagen de distintas marcas y trabajo con redes sociales, además porque son casi 13 millones de seguidores solo en Instagram que merecen respeto y yo no tengo que porque aceptar que personas evidentemente a las que les sobra el tiempo, se encaprichen conmigo, se metan conmigo, me nombren cuando yo tengo dos meses viendo entrevistas en las que he sido nombrada por esas personas de forma incorrecta, sin autorización y me he mantenido en silencio”.

Espino aseguró que a lo largo de todo ese tiempo, jamás se ha referido a ellas, y no entiende el porqué de la fijación de las tres hermanas con ella. “No he nombrado ni una sola vez, ni para bien ni para mal a estas tres personas (Aleska, Michelle y Bárbara). No me interesa, no me nombren”. Gaby se dirigió a sus seguidores, asegurando que jamás había estado metida en polémicas. “Ustedes conocen mi carrera. He tenido una carrera intachable y mucho menos en un escándalo de este tipo, no es mi estilo”.

“Las personas que trabajamos en el espectáculo tenemos claro que la fama positiva es una consecuencia de nuestro trabajo no es al revés; no se busca fama, se trabaja y gracias a tu buen trabajo te vuelves una persona reconcoida”, añadió la actriz, quien también tiene una faceta empresarial. “Mi nombre es conocido por mi trabajo, no por escándalos entonces ocúpense de su vida cada quien, si tienen problemas resuélvanlo porque yo no las he nombrado a ellas”.

