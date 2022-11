¿Se pueden violar DDHH por “tradición”, como en el escandaloso Mundial de Qatar 2022? (VIDEO)

El director de 2001, Juan Ernesto Páez-Pumar, en el espacio semanal La Conversa 2.0, entrevistó a Alí Daniels, experto en materia de Derechos Humanos (DDHH), abogado, docente y codirector de la ONG Acceso a la Justicia.

Por Diario 2001

Daniels disertó sobre la polémica en torno a Qatar como sede del Mundial de Fútbol 2022, en medio de una cuestionable política hacia los DDHH.

El entrevistado destacó que ni las costumbres, ni ningún otro tema cultural, puede atentar contra los derechos humanos.

Colocó como ejemplo una parte de África, donde se considera la ablación de los genitales una costumbre.

“Eso hace que mujeres queden marcadas por el resto de sus vidas, esto no es compatible con los derechos humanos, ni con la dignidad humana. Decir voy a quitar una parte del cuerpo a una persona para que no sienta placer, no solo es una violación de derechos humanos, es una tortura en sí misma” apuntó Daniels.

La universalidad de los DDHH

El abogado explicó que los derechos humanos son universales. Indicó que fueron una creación en conjunto de muchos países del mundo, de culturas diversas.

“En la declaración universal participaron todos los miembros de la ONU. Se hizo una encuesta a filósofos y lo que se recogió fue el criterio global de lo que se consideraba la protección de la dignidad humana, de modo que no se puede decir que como yo vivo en África o Asia eso no aplica”, manifestó el codirector de Acceso a la Justicia.

Para ser miembro de las Naciones Unidas el requisito previo es suscribir la carta de naciones unidas, a partir de allí, la nación acepta todas las obligaciones, entre ellas, la declaración universal.

¿La Fifa está de “adorno”?

La organización deportiva “se rige por una cosa que se llama principios fomentales del olimpismo, que se recoge en lo que se llama la carta olímpica”, señaló el consultado.

Declaró que allí se habla de que el olimpismo implica, entre otras cosas, el respeto por los principios éticos fundamentales y universales.

También habla de que el objetivo del olimpismo es poner el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica, comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana.

“No hay dignidad humana sin el respeto a los derechos humanos, el artículo cuatro contempla que ‘la práctica deportiva es un derecho humano, entonces, si la propia carta olímpica te dice que el deporte es un derecho humano, tú no puedes defender la práctica del deporte y decir no defiendo los demás derechos humanos porque todos se interrelacionan’”.

A raíz del escándalo de la adjudicación irregular a Qatar, la Fifa adoptó un documento que se llama política de derechos humanos del año 2017.

El documento no solo reconoce que los derechos humanos establecidos a través de Naciones Unidas son de obligatorio cumplimiento para sus miembros. También establece que la Fifa se obliga a si misma a influir y a poner todo el peso para que en los países, donde tenga acción, se respeten los derechos humanos.

“No es algo optativo decir a Qatar le voy a perdonar todas las violaciones de derechos humanos porque esto es fútbol y yo no me meto en otras cosas”, apuntó el entrevistado

Daniels añadió que a partir del momento en que un país suscribe la carta de Naciones Unidas, voluntariamente acepta que el organismo cuestione y pregunte sobre derechos humanos. Detalló que El Consejo de Derechos Humanos es el ejecutor de ese mandato de la carta.

Las mujeres a un lado

“En Qatar, por ejemplo, las mujeres no pueden acceder a métodos anticonceptivos si no están casadas, el sexo prematrimonial está penado, es un delito”, manifestó.

También expresó que cuando hay una violación, en muchos casos no denuncian porque si el violador alega que fue consensuado, las autoridades le creen. Además, si queda embarazada esa es la prueba del consentimiento, por lo tanto, la víctima se revictimiza.

“No es un tema solo del velo, ni la de la comunidad Lgbti. Esto es un amplio espectro de violaciones”, expresó el entrevistado.

Otro ejemplo de Daniels fue que en Qatar las mujeres no pueden practicarse un examen de VIH, ya que si no están casadas no se lo hacen. Tampoco lo permiten si no tiene permiso del marido.

“Es una cosa que afecta la salud de la propia mujer, no es un colectivo minúsculo que esta siendo afectado por la violación de derechos humanos, es la mitad de la población de Qatar, que son las mujeres”, declaró Daniels.

Un Mundial manchado de sangre

Para el docente el colectivo más afectado por el tema del mundial fueron los trabajadores extranjeros que hicieron los estadios. Según The Guardian, 6 mil empleados murieron durante la construcción de las obras.

Sobre este hecho, Human Rights Watch dijo que lo único que hizo Qatar fue pagar los salarios caídos de esos trabajadores, pero no pagó indemnizaciones por muerte.

“No es un tema de decir vamos a ver con lupa a Qatar y vamos a meternos con ellos porque son árabes y porque hay un tema de islamofobia”, acotó el abogado.

Para el entrevistado es un hecho objetivo que murieron miles de trabajadores, que no han sido indemnizados y que además no se le pagó el salario mínimo legal de Qatar para ahorrar costos.

Por esta razón no se cumplieron con las medidas de seguridad, lo que provocó que murieran tantas personas, quienes, además, estaban en condiciones insalubres, que no eran compatibles con la dignidad humana, añadió.

La entrevista completa aquí: