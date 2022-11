Kanye West quiere a Donald Trump como su compañero de fórmula para 2024

Click to share on Google News (Opens in new window)

El rapero Ye, conocido como Kanye West antes de cambiarse legalmente el nombre en 2021, invitó al expresidente de EE.UU., Donald Trump, a unirse a su campaña presidencial como vicepresidente.

Por RT

“¿Cuál creen que fue su respuesta cuando le pedí que fuera mi socio de cartel en 2024?”, escribió el músico, cuando publicó una encuesta en su cuenta de Twitter el miércoles.

En una campaña electoral, el socio de cartel de un candidato es la persona elegida para ayudarlo en la elección. Si el candidato gana, el socio de cartel se convierte en la persona más importante después del ganador.

Ye confirmó este fin de semana que pretende postularse a la presidencia de Estados Unidos en 2024, al responder con un “sí” a la pregunta de un ‘paparazzi’ de si presentará su candidatura.

Anteriormente, West se había postulado como candidato independiente en las elecciones de 2020, recibiendo alrededor de 70.000 votos en 12 estados. Como resultado, perdió ante el actual presidente Joe Biden.

First time at Mar-a-Lago

Rain and traffic

Can’t believe I kept President Trump waiting

And I had on jeans Yikes

What you guys think his response was when I asked him to be my running mate in 2024?

— ye (@kanyewest) November 23, 2022