Un nuevo retrato y salvas de cañón por el 74 cumpleaños del rey Carlos III

Un nuevo retrato del rey Carlos III, en el que se le ve apoyado en un roble, se ha difundido este lunes con motivo de su 74 cumpleaños, el primero que celebra como monarca británico tras la muerte de su madre la reina Isabel II el pasado 8 de septiembre.

En un comunicado, el Palacio de Buckingham anunció hoy que el monarca asumirá el título de Guardián del Parque Real de Windsor (Ranger of Windsor Great Park), que también ostentó en su día su padre, el fallecido príncipe Felipe.

? Happy Birthday is played at today’s Changing the Guard ceremony to mark His Majesty The King’s birthday.

El nuevo soberano pasará su cumpleaños en privado y no hay ningún compromiso oficial programado para marcar esta fecha.

Sin embargo, se han llevado a cabo algunos actos militares en Londres, como la interpretación a cargo de la Banda de la Caballería del tema “Feliz Cumpleaños” dentro del recinto del palacio durante la ceremonia por el cambio de guardia, una pieza que luego han repetido.

La Artillería Real a Caballo efectuó 41 rondas de salvas de cañón desde Green Park a medio día, en el centro de la capital, y se espera que más tarde se disparen otras 62 salvas de cañón desde la Torre de Londres. EFE

Guns are firing in the Green Park! @KingsTroopRHA are celebrating the birthday of His Majesty King Charles III. @RoyalFamily @ClarenceHouse @BritishArmy pic.twitter.com/Or08PzdQvz

— The Army in London (@ArmyInLondon) November 14, 2022