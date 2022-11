Tres días de incertidumbre: Por qué no se sabe aún quién ha ganado las elecciones de EEUU

Posteado en: USA

Han pasado tres días desde que los estadounidenses acudieron a las urnas y aún no se sabe quién ha ganado las elecciones legislativas de la primera potencia del mundo. No es la primera vez que pasa y, probablemente, no será la última. En las presidenciales de 2020, la victoria de Joe Biden no pudo declararse hasta el sábado (las elecciones siempre son en martes) y esta vez el resultado puede tardar aún más. Las diferentes leyes estatales, el voto por correo, los sistemas de voto preferencial, la posibilidad de una segunda vuelta y, sobre todo, lo ajustado del resultado impiden certificar aún un ganador.

Por El País

A estas alturas, tanto el Partido Republicano como el Demócrata tienen posibilidades de ganar tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Es verdad que los republicanos mantienen una ventaja en la Cámara que les hace favoritos, pero por un margen de tres o cuatro escaños que no está en absoluto garantizado. Si los demócratas ganan en los Estados en que van por delante y son favoritos y logran dar la vuelta a otros cuatro en los que la ventaja republicana es corta o el escrutinio va con mucho retraso (en Colorado, Oregón y dos en California), hay una posibilidad de que lleguen a la cifra mágica de los 218 escaños, la mayoría en una Cámara de 435 representantes. No es muy probable, no tienen margen de error, pero tampoco cabe descartarlo. A medianoche de este jueves el resultado era de 211-198 a favor de los republicanos, con 26 escaños pendientes de adjudicar.

En cuanto al Senado, todo está abierto. Quedan tres asientos por definir y el que gane dos tendrá el control. Arizona y Nevada siguen contando los votos. En el primero tiene una amplia ventaja el candidato demócrata y en el segundo, una muy corta el republicano, pero queda escrutinio por delante y cualquier pronóstico es aventurado. Si cada partido ganase uno de esos dos Estados, todo quedaría pendiente de Georgia, donde ninguno de los candidatos ha superado el 50% y será necesaria una segunda vuelta el 6 de diciembre. En 2020 ya fue el desempate de Georgia el que decantó el Senado, en aquel caso del lado demócrata.

