“Mastiqué sus dientes”: Detuvieron a Youtuber por comerse un murciélago en sopa (VIDEO)

En algunos lugares del mundo es muy común ver que sus habitantes comen animales vivos o exóticos que a la vista de otras entidades podría parecer algo extraño y hasta asqueroso, sin embargo, algunas personas están acostumbradas a llevar diferentes tipos de especies hasta su paladar.

Y aunque ya se ha hablado que algunos animales podrían transmitir enfermedades a los seres humanos cuando se consumen sobre todo en crudo, no fue motivo para que una youtuber originaria de Tailandia se preparara una sopa de murciélago, así como lo lees, pero lo que más llamó la atención fue que decidió grabarse mientras consumía al animal.

Se trata de Phonchanok Srisunaklua, quien publicó un impactante video en su canal “Gin Zap Bep Nua Nua”, que se traduce como “Comer picante y delicioso”, el cual ha desatado una fuerte polémica debido a que se muestra comiéndose un murciélago tranquilamente, pero este hecho no pasaría inadvertido por la policía del lugar, quienes tomaron cartas en el asunto después de que el clip se viralizara en redes sociales.

Phonchanok Srisunaklua, que también es profesora, compartió un video de un minuto y medio en su canal oficial de YouTube, en el que se observa que se sirve un plato de sopa con un ingrediente especial, un murciélago muerto, además se ve claramente cómo le arranca trozos de carne, para posteriormente mostrarlo frente cámara y empezar a masticar algunos de sus huesos escuchándose un crujido.

¿Por qué la detuvieron?

La influencer aseguró que mientras lo comía sentía de su boca al masticar sus “dientitos” muy suaves. Tras los hechos, se desató una ola de críticas en los comentarios por poner en riesgo su salud debido a la cantidad de enfermedades que portan dichos roedores y no solo hacia ella, pues es bien sabido que también puede exponer a las personas que la rodean a diversas enfermedades.

