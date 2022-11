Shakira se pronunció tras el retiro del fútbol de Gerard Piqué

Posteado en: Deportes, Titulares

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué, el nuevo video de la cantante colombiana y el anuncio de retiro del jugador catalán, han sido la comidilla de la prensa rosa en los últimos días.

Por: RCN Radio

Y es que como si fuera poco lo que ha sucedido a lo largo de este año, Piqué decidió retirarse de las canchas en un sorpresivo anuncio que hizo, coincidiendo con su situación personal tras la separación anunciada con Shakira.

El jugador de 35 años optó por poner fin a su carrera como futbolista en el cierre de la primera parte de la temporada, teniendo en cuenta, además, su rendimiento con el Barcelona, donde quedó expuesto, principalmente por lo que hizo en los partidos de la Champions League.

Tras el anuncio de su retiro en el fútbol, Shakira hizo una primera publicación en redes, alusiva a su nueva canción. Aunque no mencionó directamente a Gerard Piqué, sus seguidores dejaron varios mensajes mencionando la coincidencia de dicho post y el anuncio de su ex pareja.

“MONOTONÍA, DETRÁS DE CÁMARAS. Ya disponible en mi canal de YouTube! Behind the Scenes now available on my YouTube channel!”, escribió en Instagram la colombiana.

‘Monotonía’, el tema musical de la cantante barranquillera con Ozuna, ya tiene más de 80 millones de reproducciones en YouTube, luego que fuera publicado hace dos semanas y donde gran parte de la letra se relaciona con lo sucedido entre ella y Gerard Piqué.

