“Entregado a la nada”: Alejandro Sanz preocupó a sus seguidores tras dejar una publicación en Twitter

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Alejandro Sanz, el cantante español de 56 años, aseguró que esta pasando un mal momento en su vida. En su cuenta oficial de Twitter expresó que esta tristeza le ha provocado dificultades para componer su música. Sus cientos de seguidores y fanáticos se preocuparon por sus mensajes.

Por: Infobae

“He pasado un tiempo triste, musicalmente vacío, enfadado y falto de creatividad. Entregado a la nada…”, señaló en la red social. Sin embargo, el artista anunció que volverá a los escenarios. Como dice el refrán “siempre que llovió, paró”.

“Pero, de repente, he recuperado mi esencia. Tengo ganas nuevas de conciertos y de grabaciones. La música empieza a arder en mi de nuevo. Sólo quería compartirlo”, manifestó el popular intérprete. Por último, agregó: “La música llama a mi puerta y yo abro como quien le abre la puerta a un amor que sabías que siempre volvería. Deseadme suerte para saber amarla”.

Por otra parte, trascendió que Alejandro Sanz habría cumplido el rol de “consejero” de Shakira en su escandalosa separación de Gerard Piqué, quien ya blanqueó su relación amorosa con Clara Chia Martí. Vale destacar que los artistas sostienen una relación de amistad desde 2005, cuando protagonizaron uno de los videos más exitosos de música, La Tortura.

Según el diario AS, entre los consejos que le habría brindado el cantautor español a la colombiana estuvo el del despacho jurídico de Pilar Mañé, reconocida profesional de cataluña. Gerard, por su parte, se asesoró con el estudio de abogados que trabajó en el divorcio de la tenista Aranxta Sánchez Vicario. La puja principal es por la custodia de sus hijos Sasha y Milán, además, de la división de bienes.

Las versiones de un romance entre los artistas vienen de tiempo atrás, al nivel que en algún punto confundió a los fanáticos. Inicialmente, se habló de la inquebrantable amistad que mantienen y que los ha llevado a participar juntos en algunos conciertos que ha ofrecido la colombiana en España, en los que invitó a su amigo a interpretar juntos en el escenario el éxito que los llevó a ser número uno en todo el planeta.

Pero la íntima historia entre Alejandro Sanz y la Shakira comenzó retomar fuerza debido a las afirmaciones del periodista Javier de Hoyos en el programa Socios del Espectáculo (El Trece), donde señaló que el motivo por el que la barranquillera desea abandonar España: por un nuevo amor. “Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, comentó el periodista.

En medio de este contexto, Piqué anunció su retiro del fútbol este jueves a través de sus redes sociales. Una noticia que sorprendió a todo el mundo porque el defensor del Barcelona disputará su último partido este sábado frente al Almeria como jugador profesional y podrá dedicarse de lleno a la fortuna que logró en toda su carrera.

En su cuenta oficial de Twitter, el deportista manifestó: “El fútbol me lo ha dado todo, el Barsa me lo ha dado todo. Ustedes, culés, me lo han dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barsa no había ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”.