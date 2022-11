Tom Brady habló sobre su divorcio con Gisele Bündchen por primera vez

Posteado en: Deportes, Titulares

En los últimos meses, los rumores sobre el futuro del matrimonio entre Tom Brady y Gisele Bündchen anunciaban una inminente separación. Finalmente, la pareja decidió ponerle fin a su relación y ambos confirmaron que ya estaban divorciados.

Por Infobae

“Recientemente, mi esposa y yo hemos finalizado nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio”, afirmó el jugador de la NFL mediante una publicación en su cuenta en Instagram.

La crisis entre la estrella de fútbol americano y la modelo brasileña se desató con la decisión de Brady de continuar jugando y no respetar el acuerdo que tendrían entre ambos de que se retire para estar más presente en el hogar. “Este es un deporte muy violento. Tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente”, expresó la top model brasileña de 42 años, a la revista Elle en su artículo de portada.

“Hice mi parte, que es estar para mi marido”, dijo la empresaria al medio. “Me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz”, continuó Bündchen.

Bündchen ha sido abierta acerca de poner su propia carrera en un segundo plano mientras Brady jugaba para los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

Bündchen también optó por las redes sociales para comunicar la separación y expresó: “La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos ido separando y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que tuvimos juntos y solo le deseo lo mejor siempre para Tom”.

El jugador de los Tampa Bay Buccaneers, de 45 años, había anunciado su retiro de la actividad en febrero de este año. Sin embargo, tan solo dos meses después cambió su postura y optó por continuar una temporada más, la 23ª del mejor quarterback de la historia de la liga.

“Llegamos a esta decisión de forma amigable y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Fuimos bendecidos con hijos hermosos y maravillosos, Benjamin y Vivian, que continuarán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Continuaremos trabajando juntos como padres para asegurarnos siempre de que reciben el amor y la atención que merecen”, expresó Brady.

“Hacerlo es, por supuesto, doloroso y difícil, como lo es para muchas personas que pasan por lo mismo todos los días en todo el mundo. Sin embargo, solo deseamos lo mejor el uno para el otro mientras perseguimos los nuevos capítulos de nuestras vidas aún por escribir”, añadió.

El vínculo entre ambos comenzó en 2006 y se casaron tres años después con una ceremonia íntima en Santa Mónica, California. La modelo se pronunció en el mismo sentido respecto a sus dos hijos y sostuvo que seguirán siendo su “prioridad”.

Bündchen y Brady, de 45, son padres de Benjamin, de 12 años, y de Vivian, de nueve. El deportista tiene otro hijo, Jack, con su ex Bridget Moynahan.

“Cada cónyuge es restaurado a la condición de soltero y soltera”, decía el documento del divorcio. Además, indicada que la ex pareja acordó la custodia compartida de sus hijos.

La relación entre la modelo y el atleta tuvo un comienzo difícil. A las semanas de comenzar su noviazgo, Brady se enteraba que su ex, Bridget Moynihan, estaba esperando un hijo. “Dos meses después de nuestra relación, Tom me dijo que su ex novia estaba embarazada. Al día siguiente, las noticias estaban en todas partes, y sentí que mi mundo se había dado vuelta”, escribió Bündchen en sus memorias de 2018.

En los años que duró su matrimonio, la pareja acumuló una fortuna gracias a las profesiones de cada uno y al negocio inmobiliario que desarrollaron en paralelo. Por lo tanto, se estima que el divorcio rondaría los 650 millones de dólares.

De 2021 a 2022, el patrimonio neto general estimado de Brady aumentó de USD 180 millones a USD 250 millones. En mayo, Forbes informó que es el noveno atleta mejor pagado del mundo, con acuerdos de patrocinio que incluyen Foot Locker y Tag Heuer.

En diciembre de 2020, compraron una casa de USD 17 millones en Indian Creek Island en Miami, apodada el “Bunker de los multimillonarios”. Planearon derribar la mansión de cinco dormitorios y construir una nueva. Pero el trabajo quedó suspendido por su separación.

La ex pareja también posee un condominio en Tribeca, Nueva York, valorado en USD 3,6 millones, así como una propiedad de USD 5,7 millones en el Yellowstone Club, Montana. La propiedad favorita de Bündchen es su hogar en Costa Rica, donde la familia a menudo va de vacaciones.

El propio Brady reflexionó acerca de los sacrificios de su esposa en septiembre de 2021, en su podcast.

“Ella no ha trabajado tanto en los últimos 10 o 12 años, se ha dedicado a criar a nuestros hijos y ha aceptado llevar una vida en Boston y luego mudarse a Florida. Se ha encargado de la casa durante mucho tiempo y creo que hay cosas que quiere lograr”, dijo en ese entonces.

En 2020 en una entrevista radial con Howard Stern, el deportista ya había reconocido que no todo era perfecto entre ellos y que habían logrado superar momentos difíciles.

“Hace dos años, Gisele no estaba satisfecha con nuestro matrimonio. Necesitaba un cambio. Me dijo que aunque la situación funcionara para mí, no era lo mismo para ella. Hay que trabajar en las dos partes para que sea sostenible”, reconoció Brady.

Qué dijo Tom Brady sobre su divorcio con Gisele Bündchen

En el episodio del lunes de su programa Sirius XM Let’s Go!, Brady habló por primera vez sobre este momento complicado. Afirmó que tiene que “dar todo lo que pueda al equipo” mientras enfrenta desafíos personales, después de que él y Bündchen, se separaran.

El mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers dijo: “Creo que hay muchos profesionales en la vida que pasan por cosas que enfrentan en el trabajo y en el hogar. Obviamente, la buena noticia es que es una situación muy amistosa y estoy realmente enfocado en dos cosas, cuidar a mi familia y en segundo lugar, hacer el mejor trabajo posible para ganar partidos”

“Entonces, eso es lo que hacen los profesionales. Te enfocas en el trabajo cuando es hora de trabajar, y luego, cuando llegas a casa, te enfocas en las prioridades que están en casa. Todo lo que puedes hacer es lo mejor que puedes hacer. Eso es lo que haré. Seguiré haciéndolo mientras esté trabajando y mientras sea padre”, agregó Brady.

Y explicó que enfrentar su divorcio “frente a mucha gente” presenta otro nivel de dificultad, y agregó: “Todos tenemos nuestros desafíos únicos en la vida. Todos somos humanos. Hacemos lo mejor que podemos. Tengo padres increíbles que siempre me han enseñado la forma correcta de hacer las cosas. Quiero ser un gran padre para mis hijos y siempre tratar de hacer las cosas de la manera correcta”, continuó Brady. “

Y para lidiar con las cosas en tu vida que tienen desafíos, debes lidiar con ellos de la mejor manera posible. Entonces, siempre quiero poder mantener la cabeza en alto dentro y fuera del campo, y voy a tratar de seguir haciendo eso mientras esté aquí”.