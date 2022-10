¿Cuándo volverá “House of the Dragon” para una segunda temporada?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Cuando acaba una serie tan buena, llega la pregunta del millón: ¿cuándo estrena la segunda temporada? House of the Dragon arrasó en el internet y en HBO Max con su último episodio. Ahora no podemos esperar más para llegar a la etapa de la épica “danza de los dragones”. Afortunadamente, HBO ha sido un poco más transparente con los planes para la temporada 2 de House of the Dragon; definitivamente habrá una. De hecho, es probable que hayan hasta tres temporadas, pues de acuerdo con el libro, falta un largo camino para llegar a dicha danza. Esta no es una situación de “no sabes nada, Jon Snow”.

Por ELLE

Aquí todo lo que sabemos de la segunda temporada de House of the Dragon. Espera cambios en el reparto —como ya vimos esta temporada— y más dragones. Además de las palabras de George R.R. Martin al respecto.

House of the Dragon Temporada 2

La serie de House of the Dragon recibió luz verde para la segunda temporada en agosto, justo después del estreno de su primer episodio. Tan solo el arranque fue un éxito, 20 millones de espectadores del estreno en todas las plataformas fueron suficientes para demostrar que la fiebre de Game of Thrones no ha disminuido desde el final de 2019 de la serie insignia. Ahora con el final también rompieron un récord.

¿Cuántas personas vieron el final de House of the Dragon?

House of the Dragon atrajo a 9.3 millones de espectadores después de transmitir el final de la temporada 1 el domingo, de acuerdo con Warner Bros. Discovery. Esto incluye tanto a los espectadores lineales que vieron el episodio durante sus cuatro transmisiones en el canal de cable de HBO como a las transmisiones de HBO Max durante la noche.

Fecha de estreno de House of the Dragon T2

HBO Max es conocido por estrenar las primeras temporadas de series importantes, luego permanecer inactivo durante dos años completos (Westworld y Euphoria) y la brecha entre las temporadas 1 y 2 de House of the Dragon podría ser significativa. Un informe reciente del periódico español Hoy sugirió que la producción regresaría a la ciudad suplente de King’s Landing, Cáceres, la próxima primavera, y que la filmación de la nueva temporada comenzaría alrededor de abril de 2023. Calculando lo que se necesita para poner una temporada de danza de dragones, todo indica que la temporada 2 de House of the Dragon probablemente llegue en 2024.

