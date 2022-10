El calvario de la abuelita Carmen en Guárico: las lluvias le volaron el techo y está a nada de perder su casa (VIDEO)

Las últimas lluvias tumbaron parte del techo raso en la casa de Carmen Pérez, una mujer de 81 años, quien hoy se encuentra desasistida y teme quedar damnificada ante las fuertes lluvias que han afectado su vivienda, en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico.

Pedro Izzo // Corresponsalía lapatilla.com

“Del último aguacero que ha caído, se me desplomó el techo. Gracias a Dios que no estaba ahí durmiendo todavía. Eran las 10:00 de la noche y yo no me había acostado, porque yo duermo tarde”, relata la octogenaria.

Pérez vive en la calle Lazo Martí, a escasos 200 metros de la gobernación chavista y la alcaldía opositora del municipio Roscio Nieves. Mientras el equipo reporteril de La Patilla conversó con la octogenaria, ella aseguró que su mayor preocupación es solucionar las condiciones del techo y las paredes de su hogar.

Al conocer más sobre la lamentable situación de Carmen, ella relató que requiere medicamentos para la diabetes y otras patologías, que aseguró se le dificulta comprar.

“El año antepasado me dio un infarto, tengo un tratamiento de por vida que cumplir y a veces no lo puedo comprar, porque yo no tengo ayuda, sino la del seguro social y la pensión”, señaló Pérez.

Coquito y coquita, dos perros, son la compañía diaria de Carmen Pérez, una mujer pensionada y jubilada, que dedicó su vida a la educación venezolana.

Carmen también se aferra a la fe, en la religión católica, así lo confirman las pequeñas esculturas del Divino Niño, el Beato José Gregorio Hernández, entre otras imágenes colgadas en las paredes de su casa.

La octogenaria pide ayuda a las autoridades municipales o regionales, mientras se ve en la necesidad de dormir en una mecedora en la sala de su casa, ya que otra parte del techo está colgando sobre su cama y existe el riesgo de que se termine de caer con las precipitaciones.