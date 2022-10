“¡Sigamos en contacto!”: El macabro souvenir que dejó una abuela para su velatorio

Click to share on Google News (Opens in new window)

Las redes sociales suelen ser escenario para los posteos, anécdotas y relatos más bizarros e insólitos. Más allá de la información de actualidad, los memes y los chistes, los internautas comparten en primera persona situaciones de la vida cotidiana que exponen ante el ojo de la comunidad tuitera, quienes se encargan de juzgarlos, a veces con empatía, otros sin piedad.

Por: Crónica

En este caso, una joven compartió una anécdota personal que podría catalogarse de tragicómica. Sucedió en el funeral de su abuela. Luego de asistir, y en medio de un momento de tristeza y desazón, la joven se sorprendió con lo que recibió a modo de “souvenir” antes de retirarse del evento: “Recibí esto en el funeral de mi abuela. Qué icono”, escribió la chica, con el usuario @qrracie, y compartió con sus seguidores una imagen donde se puede ver una tarjeta.

De un lado el “recuerdo” tenía una foto de su abuela, y del otro un pequeño tablero de “Oujia”, – una práctica de espiritismo que consiste en tomar contacto con fuerzas sobrenaturales y hacerles preguntas disponiendo las letras del alfabeto en círculo y un vaso, moneda u otro objeto o que al moverse por esas fuerzas superiores servirá de puntero e irá escribiendo las respuestas.

