EEUU apoya la reanudación de las negociaciones entre el régimen de Maduro y la Plataforma Unitaria

La subsecretaria de Estado Wendy Sherman se reunió este jueves 20 de octubre con miembros de la Delegación de Negociación de la Plataforma Unitaria de Venezuela en Washington, D.C.

Por lapatilla.com

Sherman expresó su apoyo al regreso de las negociaciones lideradas por Venezuela con el régimen de Maduro en el marco del proceso de la Ciudad de México para promover elecciones libres y justas en 2024 y abordar cuestiones humanitarias.

La subsecretaria Sherman señaló que Estados Unidos continúa presionando para mejorar las condiciones de los derechos humanos en Venezuela y apoya al pueblo venezolano en sus esfuerzos por restaurar la democracia.

Productive meeting with members of the Venezuelan Unitary Platform negotiating team. The United States supports the resumption of Venezuelan-led negotiations in Mexico and urges concrete progress toward holding free and fair elections in 2024. https://t.co/eZVFwYGcbY pic.twitter.com/oirfkaWtIZ

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) October 20, 2022