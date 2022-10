Descubren una nueva variante de Covid… que ya está en España: ¿cuáles son sus síntomas?

Ya han pasado más de dos años desde que se inició la pandemia por la Covid-19, pero todavía estamos lejos de que su rastro desaparezca. Y es que, mientras nos adentramos en la época de las bajas temperaturas, las variantes del virus van cogiendo fuerza. Una de las últimas conocidas se trata de la BQ.1, la cual está captando la atención de la comunidad científica por su rápida capacidad de propagación.

Por 20minutos.es

Las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad, con fecha del 14 de octubre, indican una subida en la incidencia del coronavirus: se contabiliza el doble de casos que la semana anterior, con 20.652 frente a 10.843. Esta tendencia ascendente podría deberse a la BQ.1, que desciende de la BA.5 (subvariante de ómicron), y la cual ya ha sido detectada en España.

Esta variante se ha encontrado en aguas residuales de Cataluña, aunque, por ahora, no se conoce ningún caso de infección en personas, según ha informado la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas. Aun así, el hallazgo podría indicar su circulación por la región. Si se llegara a extender, es posible que llegue a convertirse en la variante predominante en los próximos meses, como ya está ocurriendo en EE UU.

??Scoop—MOTHER OF GOD—Just got this leak from CDC-insider source—it seems #COVID variants worse than CDC has been admitting. The new highly evasive #BQ1 & #BQ11 sub variants are surging over 11%—but CDC has not shared it yet! Here is what will be posted soon (left) ? current. ? pic.twitter.com/BKyBgZwe86

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) October 14, 2022