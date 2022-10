Por qué Rusia dejó de lanzar sus misiles de crucero en Ucrania y prefiere comprar los iraníes

Click to share on Google News (Opens in new window)

Rusia no solo está comprando drones (aviones no tripulados) a Irán para lanzar ataques contra objetivos militares y civiles en la guerra de Ucrania. También ha comenzado las gestiones para adquirir a su socio persa misiles balísticos. La razón no es que Moscú se esté quedando sin existencias de misiles Iskander dentro de sus propios arsenales, tal y como se asegura desde Ucrania. Expertos militares como Vijainder K. Thakur asegura que estos proyectiles son de peor calidad que los rusos, pero sin embargo resultan más apropiados para su lanzamiento en territorio ucraniano.

Por La Razón

Breaking #ran preparing first shipment of Fateh-110 and Zolfaghar ballistic missiles to bolster Russian forces.

– The same missiles that attacked US military bases in Iraq in January 2020 #Fateh110 #Shahed136 #Ukraine #Kherson #Bakhmut #Kiev #Lviv #Odessa pic.twitter.com/W5mu1zHfVV

— UkraineNews (@Ukraine66251776) October 16, 2022