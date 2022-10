El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 16 de octubre de 2022

Click to share on Google News (Opens in new window)

Aries

Día de varios acontecimientos. Te levantaste pensando que sería un día normal y nada más lejos de la verdad. De hecho todo sucede tan rapido que te cuesta asimilarlo. Necesitas ser lo más coherente y tolerante posible para no perder lo que has avanzado.

Tauro

Te conviertes en un ejemplo a seguir. Actúas con convicciones y demuestra lo fuerte, firme y capaz que eres. Alcanzas una pequeña meta y ayudas a que otros lo hagan también. Estás dispuesto a ayudar y no necesitas nada a cambio, porque lo haces sólo porque si.

Géminis

Tienes varios planes en mente pero ahora que estás en la recta final te das cuenta que ninguno funcionará. No permites que eso te afecte, te activas de inmediato y creas un nuevo plan. Tu creatividad y asertivo das están a mil, aprovéchalas.

Cáncer

Tu mejor guía será tu corazón. No hay respuesta que no encuentres cuando buscas en tu interior. Allí yace la verdad, esa que a veces no queremos aceptar pero que tarde o temprano nos encontrará. Cuando estes claro no dudes en exteriorizar lo que piensas.

Leo

Reconoce lo bien que otros lo pueden hacer. Eres bueno en casi todo lo que haces y vaya que eres capaz de hacer muchas cosas, pero necesitas aceptar que otros pueden brillar aún más que tú. Para brillar jamás apagues el brillo de otros. Hay luz para todos.

Virgo

Estás nervioso y cansado. Ha sido una semana intensa y agotadora. Quieres dar lo mejor de ti y si te esfuerzas lo puedes hacer, pero hay días que necesitas descansar y hoy es uno. Relájate y recarga energía, ya mañana será otro día y podrás hacer otras cosas.

Libra

Deja atrás el miedo a sufrir y conéctate realmente con alguien que ames. Derrumba ese muro que te impide vivir tus afectos a plenitud. Ponle fin a “me han decepcionado tanto” y da nuevas oportunidades. Evalúa que lugar te da esa persona en tu vida y agradécelo, pero si no te da lo que mereces, aléjate.

Escorpio

Celebra tus logros, por pequeños que parezcan has llegado hasta ellos gracias a tu esfuerzo. De todos los signos del zodiaco eres el más redimirte, capaz de recuperarte hasta de la caída más fuerte. Hoy decides seguir adelante, pero antes te animas a reinventarte.

Sagitario

Ves todo más oscuro de lo que es. La situación es un poco tensa y complicada y necesitas tener paciencia para que todo vuelva a la normalidad. Esperar que algo se complete para dar el siguiente paso. Pero ¿porque desesperarse? Deja que todo siga su curso.

Capricornio

Estás cansado de dar y no recibir nada a cambio. ¿No has pensado que la otra persona podría pensar igual? Puede que ambos estén dando por sentado que dan pero no es así o por lo menos no es lo suficiente. Lo mejor es sentarse y conversar.

Acuario

Visualiza. Es más fácil lograr el éxito cuando lo imaginas. Proyecta en tu mente esa meta, esa casa, ese cambio de trabajo, esa pareja, esa situación o ese logro que tanto ansias. Imagínate que es tuyo y que lo celebras y disfrutas. Camina hacia adelante con determinación y trabaja en ello y verás cómo pronto será para ti.

Piscis

Pones en orden tus ideas y creas un plan para activarlas y llevarlas a la realidad. Hay mucho por hacer hoy, pero si te organizas lograrás cubrir todo. Trata de no dejar nada para después ni de ser tan perfeccionista. Cuida los detalles, pero no exageres.