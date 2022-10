Click to share on Google News (Opens in new window)

Un grupo de presos provocó este sábado un incendio en la principal prisión de Teherán, lo que condujo a un enfrentamiento entre los reos y las fuerzas de seguridad del centro penitenciario, informaron medios oficiales iraníes.

Hasta el momento no se conoce el alcance del suceso ni si hay victimas.

EFE

BREAKING: Fire and gunfire erupts at Iran's Evin Prison, which is known to house political prisoners pic.twitter.com/oJj5hBDHrM

— BNO News (@BNONews) October 15, 2022