David Mendoza: Biden “el desorientado” y estas lluvias tristes

Posteado en: Opinión

Desde la campaña presidencial pasada en EEUU, condimentada con aquella teoría conspirativa del estado profundo, promovida por el para entonces presidente “Donaldito”, también la satanización del partido demócrata acusándolo de pervertido, pasando por el asalto al Capitolio de aquel país, hasta el día de hoy, con una Ucrania Incendiada, una muy probable recesión (a nivel mundial), entre otras, como consecuencia de las extremas políticas económicas expansivas, aplicadas en EEUU para mantener la economía propia y la mundial a flote en medio del Covid 19; y por qué no decirlo, también como consecuencia de las prácticas populistas de las cuales se estaba valiendo Donaldito, para asegurarse un segundo mandato. Y súmele al día de hoy, una China cada vez más cerca de poder controlar tecnologías altamente sensibles, lo cual cambiaría drásticamente el mapa político del mundo; desde entonces hasta ahora, hemos visto a un Joe Biden despistado, perdido, chocho, frágil, torpe, de discursos tropezados, de respuestas confusas, entretenido a la mala. La parodia del presidente del país más poderoso del mundo, un chiste de sí mismo. Más no es tan así.

Frente a Donaldito

Biden gana las elecciones en EEUU casi de sorpresa, sin enfrentar directamente el atorrante y necio discurso del atorrante y necio contrincante; gana callado. Lo mismo ocurre con el escándalo que el necio armó cantando fraude y asaltando el capitolio. La situación ha ido resolviéndose por sí misma, en medio de un vaivén algo tedioso; es decir, Biden gana callado. De tal manera, que en cuanto a Donaldito respecta, poco a poco logra neutralizar cada arrebato delirante de nuestro protagonista de comiquita. Aclarando, que no es algo menor el peligro que este señor representa, no sólo para la democracia en EEUU, sino para las de todo el planeta (me refiero a Donaldito, para no dejar lugar a dudas).

Frente a la Invasión rusa a Ucrania

En el frente abierto de la invasión rusa a Ucrania, que supone inmensos peligros para la humanidad; hasta ahora, logra que la situación no escale en nivel ni alcance geográfico. De tal modo, que se ha mantenido contenida. Y más allá de las amenazas de Putin respecto al uso de armas nucleares, la propia Rusia ha mostrado al mundo su realidad militar y armamentística, así como el debilitamiento de su liderazgo internamente, sumado a su aislamiento internacional: político y económico. En otras palabras, mientras Putin habla y se debilita, él calla y gana.

Frente a la inflación

La inmensa masa monetaria, y el aumento del gasto público anterior a su gestión, ha disparado la inflación propia y mundial. Para atacar la propia, se adelantaron una serie de medidas monetarias restrictivas, las cuales tarde o temprano van a disminuir la inflación. Sin embargo, sus críticos reclaman que los resultados estén siendo tan tímidos; por otra parte, también critican la caída del crecimiento económico. De tal manera, que le están cobrando doble factura de una rumba a todo trapo, que montó otra persona; en fin, que no era suya.

Por otra parte, pero del mismo asunto, las medidas restrictivas tienen un alto riesgo de provocar una gigantesca recesión a nivel global. Es por esto, que deben ser tomadas quirúrgicamente, y ser observadas con mucha paciencia. Este es un tema que va para largo, no es algo que se pueda resolver en tres ni seis meses. Precipitar un resultado tan rápido sería una tremenda irresponsabilidad de su parte; y si algo lo ha caracterizado, ha sido su prudencia en situaciones muy complejas. Es una persona muy subestimada por los medios de comunicación y los analistas políticos.

Frente a la tecnología y China

Su gobierno emitió el viernes de la semana pasada, amplias restricciones a la venta de semiconductores y equipos de fabricación de chips a China, para frenarle el acceso a tecnologías críticas. Estas tecnologías son esenciales en los programas militares, que usan supercomputación para modelar explosiones nucleares, guiar armas hipersónicas, establecer redes avanzadas para vigilar a disidentes y minorías. Sobre este particular, opina Jeremy Fleming, Director de la agencia cibernética y de recopilación de inteligencia electrónica británica, relacionada con la decodificación de los código “Enigma” en la segunda guerra mundial, que la capacidad tecnológica de China para rastrear personas, controlar la disidencia, atacar sistemas satelitales, controlar monedas digitales, plantea desafíos mucho más profundos para occidente que la actual guerra de Ucrania. En reseña realizada por el ganador del premio Pulitzer David Sanger, Fleming señala, que pronto occidente podría darse cuenta del atraso comparativo que se tiene con respecto a todas estas tecnologías. Así como lo peligroso de un mundo controlado por dichos adelantos en manos de China. Es así que el gobierno del “desorientado”, fue mucho más preciso y expansivo que Trump con respecto a las medidas tomadas hacia al gigante asiático en este tema.

¿Entonces está orientado el “desorientado”?

Todo indica que sí. Aun cuando dé nervios verlo llegando tarde a los velorios, en una alocución, o más peligroso aún: subiendo y bajando del avión presidencial, o padezca uno jaqueca al escucharlo. Si la cosa sigue así hasta pudiera ser reelecto, si aún respira el viejito para entonces. Correría él, el riesgo de hacer realidad los sueños de tantos gobernantes latinoamericanos: morir de viejos en el poder.

Tal vez eres el único que opina así

No es cierto, Esdras Klein, columnista de opinión de The New York Times, tiene una visión más o menos cercana. Así se deja saber en su excelente artículo: “Joe Biden sabe cómo usar a Donald Trump”, centrado en las elecciones del legislativo de aquel país (te lo recomiendo).

Las lluvias tristes.

Mi abrazo solidario a todos aquellos que perdieron familiares, en esta tragedia. También a aquellos que perdieron su casa y sus cositas en una Venezuela tan dura y hostil. También quiero mandar un abrazo a los familiares de Mairim Pardo Isacura, amiga queridísima y músico barquisimetano que se nos fue por una enfermedad. Dios la cuide, junto con todos aquellos que se llevaron las lluvias.

