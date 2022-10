El sobrino de “El Puma” denunció que en realidad es hijo del cantante: Me llamó para callarme

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante y empresario que asegura ser hijo del Puma Rodríguez salió a contestarle al popular artista luego de que en el programa de Mirtha Legrand negara su existencia.

“Yo sé con quién estuve y dónde estuve, tengo buena memoria. No fui un Don Juan. Siempre fui un hombre de parejas largas. 20 años con la primera y 35 con Carolina, mi actual pareja. Sólo tengo hijas mujeres. Nunca hubo un varón. Por ahí un muchacho dice que es hijo mío, pero no aguanta un ADN, o sea que no es”, pronunció el exitoso cantante durante el ciclo televisivo de eltrece.

Por TN

Ahora Puma Junior, como se hace llamar en las redes, contó su verdad. “Yo integro la familia, llevo el apellido Rodríguez y lo he representado en el mundo de una manera elegante, formal y victoriosa. Soy un hombre con dignidad y respeto. Dice que no le gustan los escándalos y los crea él mismo. Sobre el análisis de ADN, fue usted quien no aguantó y mandó a su abogado a que me callara”, expresó en su cuenta oficial de Instagram.

Días antes, en una entrevista televisiva, el hombre señaló que está reconocido en la familia como hijo de Osvaldo Rodríguez, el hermano del intérprete de “Diosito santo”. “Eso se sabe, no es algo que esté oculto, es algo que tiene muchos años y ha recorrido el mundo. Vamos para adelante”, pronunció al aire de Mamás felices (Canal UCL TV).