Imágenes sensibles: El momento en que un recluta ruso se quiebra el brazo con un martillo para no ir a la guerra

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vuelos desbordados, fronteras abarrotadas y el objetivo de escapar como sea. En Rusia, miles de personas con edad de ser enviadas al frente de batalla para combatir contra las fuerzas ucranianas buscan la forma de salvarse. Quienes no pueden irse del país optan por una opción casera y dolorosa: quebrarse un brazo.

Por: Clarín

Esta escena comenzó a repetirse tanto que las autoridades del Kremlin condenaron a quienes apelan a cualquier alternativa para ser reclutados por el ejército. En tanto, en las redes sociales se viralizó un video que muestra a un joven ruso pidiéndole a un amigo que le quiebre un brazo con un martillo.

En el clip se ve a un supuesto recluta ruso sentado y con el brazo extendido sobre una mesa, esperando el golpe que parta su brazo. A su lado se ve a un hombre empuñando un martillo de mango largo que levanta y hace estrellar contra el brazo del posible reservista.

?You have seen Russian conscripts breaking their legs to avoid the draft.

?Now it's time to see some broken arms.

?It's Hammer time! pic.twitter.com/5CuTcFuIDq

— Captain Black Sea (@CaptainBlackSe1) September 29, 2022