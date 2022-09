Una escena eliminada de “House of the Dragon” confirmaría que Daemon Targaryen es bisexual

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Mientras los fans se preparan para los episodios finales de House of the Dragon, que se emitirá su séptima parte el próximo domingo, es posible que hayamos viajado una larga distancia cuando se trata de la línea de tiempo de la serie de precuelas, pero seis episodios aún no son suficientes para que decir que realmente ya se conoce bien a lo nuevos personajes favoritos.

Por Puro Show

Un clip que parece demostrarlo es un largometraje detrás de escena que HBO publicó esta semana, que celebra que el equipo de Game of Thrones regrese a España para filmar en el lugar. En un momento de parpadeo y te lo perderás que proviene de una escena eliminada, se explora brevemente la bisexualidad de uno de los personajes principales de la serie, el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith).

El detalle fue destacado por la cuenta de fans de Twitter de House of the Dragon Out of Context House of the Dragon, que primero sugirió la posible participación de Daemon con un hombre en dos imágenes fijas. En uno, el príncipe mira a un sirviente directamente a los ojos, y en el siguiente, se acerca un poco más para susurrarle al oído al sirviente. Luego, la escena eliminada lo confirma: Daemon y el sirviente son vistos besándose en el fondo de una escena mientras uno de sus hijos camina en su dirección.

La sexualidad de Daemon Targaryen nunca se declara explícitamente en la novela que inspiró House of the Dragon, Fire & Blood de George R.R. Martin. Sin embargo, la serie ha demostrado que el príncipe Targaryen realmente no traza una línea cuando se trata de deseo. En uno de los episodios más comentados de la temporada 1, Daemon llevó a su sobrina Rhaenyra (entonces interpretada por Milly Alcock) a un burdel, e hicieron mucho más que coquetear entre sí.

