¡Destrozada! Yoaibimar lloró en televisión al recordar el sufrimiento que pasó junto a su hijo al pasar el Río Bravo (VIDEO)

La venezolana Yoaibimar Daal fue entrevistada por “Despierta América” y mientras contaba su relato, no pudo contener las lágrimas, detalla Gossipvzla.

lapatilla.com

Cabe recordar que recientemente se volvió viral en las redes sociales gracias a un vídeo dónde se mostraba hablando como una “marginal” en el Times Square de Nueva York, sin embargo, no sólo fue por esto que la migrante causó revuelo en las redes.

Yoaibimar también se volvió viral gracias a su historia sobre su travesía para poder llegar a Estados Unidos junto a su hijo, quién padece de una condición especial llamada Hipoxia Cerebral.

“Me lo llevé para Colombia, me lo llevé para Ecuador, para Perú, Ecuador… Fui a todos los rincones para que me ayudaran con la salud de mi hijo, entonces me decidí y dije ‘Bueno, yo me voy para Estados Unidos, voy a reunir mi plata y me voy” expresó entre lágrimas.