“Cómo romperse un brazo” y “cómo salir de Rusia”: lo más buscado por los rusos en Google tras discurso de Putin

Rusia ha visto un aumento de las búsquedas en Google sobre cómo salir del país antes del discurso nacional del presidente Vladimir Putin, provocadas probablemente por las especulaciones, luego confirmadas, de que Moscú intensificaría sus esfuerzos en la guerra en Ucrania.

Por ABC

La frase “cómo salir de Rusia” sufrió un pico de búsquedas en Google este martes antes del tan esperado discurso de Putin, según señaló el canal Mozhem Obyasnit en Telegram. El discurso nacional de Putin fue reprogramado abruptamente para este miércoles, ya que el Kremlin quería responder a las pérdidas en Ucrania con enfoques más agresivos que podrían afectar a toda la población.

Mozhem Obyasnit, fundado por disidentes rusos y cuyo significado es ‘Podemos explicar’, descubrió que las consultas de Google sobre cómo salir del país alcanzaron su punto máximo a las 18.00, hora de Moscú, tras haber ido incrementando desde primera hora del martes. Según el canal, los residentes del Territorio de Khabarovsk, en el extremo este de Rusia que limita con China, estaban particularmente interesados en irse.

“A los rusos se les dieron 12 horas de descanso, por lo que Google pudo responder a todas las preguntas, incluida la pregunta sobre cuál es la esperanza de vida promedio de un soldado ruso en Ucrania”, tuiteó el Ministerio de Defensa de Ucrania el martes, en referencia a las búsquedas que se estaban realizando en Rusia.

The russians were given 12 hours of rest, so Google could answer all the questions, including the question of what is the average life expectancy of a russian soldier in Ukraine.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 20, 2022