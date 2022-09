Decenas de migrantes fueron captados por cámaras infrarrojas cruzando la frontera de EEUU (VIDEO)

Un video muestra el momento en el cual decenas de migrantes cruzan la frontera de Estados Unidos durante la noche. En los últimos meses ha aumentado el flujo de migrantes entre México y Estados Unidos a pesar de todos los intentos para frenarlo.

Por Heraldo USA

En las últimas horas circuló el video de un dron que, a través de cámaras térmicas, captó a más de 400 personas cruzando de forma ilegal a Estados Unidos.

La zona donde fueron captadas las imágenes es uno de los diversos cruces no autorizados de la región. Se trata de Eagle Pass, Texas, de acuerdo con la cadena de televisión Fox News que compartió las imágenes a través de redes sociales.

More video from our brand new @FoxNews night flying drone with thermal imaging from early this morning. Within just 2 hours in Eagle Pass, TX this AM, we saw 3 large groups totaling 500+ crossing illegally in three spots.

450,000+ illegal crossings in this sector so far this year pic.twitter.com/wkKeTcOBGB

— Bill Melugin (@BillFOXLA) September 16, 2022