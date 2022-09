Putin envió a Ucrania a 400 criminales sin entrenamiento militar (VIDEO)

La guerra en Ucrania está cambiando de rumbo, según los acontecimientos de las últimas semanas. La contraofensiva ucraniana está recuperando cada vez más terreno invadido por Rusia y las dudas empiezan a surgir en el Kremlin.

Por 20minutos

Por eso, el régimen de Putin está recurriendo a medidas cada vez más desesperadas para enderezar su rumbo en Ucrania. Una de estas es el reclutamiento casi forzoso de presos para enviarlos al frente.

Este viernes se ha difundido un vídeo por redes sociales en el que se ve el traslado de 400 prisioneros de la región de Tambov, sin formación militar, a uno de los campos del grupo Wagner, los mercenarios de ideología neonazi al servicio del régimen de Moscú, antes de ser enviados a Ucrania.

Los presos han sido advertidos de que los desertores serán “fusilados” sumariamente, pero Putin perdonará a los que sobrevivan seis meses y les permitirá reanudar sus vidas sin importar la naturaleza de sus crímenes.

Baza reports that >8 prison transport trucks are transporting 400 prisoners in Tambov to a training area in southern Russia (possibly Wagner’s base in Molkino) likely before going to Ukraine. They say 10-12 prison trucks were seen in Belgorod last night. https://t.co/Cv3fMZcwEH pic.twitter.com/d7QBuN6YZ1

— Rob Lee (@RALee85) September 16, 2022