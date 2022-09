El actor que hacía de Felipe de Edimburgo en The Crown contó que el príncipe Harry lo llamó “Abuelo”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Matt Smith se refirió a su rol en las dos primeras temporadas de la exitosa serie de Netflix, y que provocó la reacción de uno de los hijos de Lady Di.

Por clarin.com

Si bien ya era muy conocido en su país, Inglaterra, la carrera de Matt Smith despegó de manera internacional con su interpretación del príncipe Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas de The Crown.

El gran trabajo del actor británico en el rol del marido de la reina Isabel II en la exitosa serie de Netflix fue reconocido en todo el mundo. Y Smith reveló ahora que el príncipe Harry, uno de los nietos de Isabel y Felipe, lo llamó “Abuelo”.

El actor, que ahora forma parte del elenco de otra importante serie, House of the Dragon (precuela de Games of Thrones) como el príncipe Daemon Targaryen, contó que recibió ese mote por parte del hijo menor de Lady Di, supuestamente por haber interpretado a su abuelo en la vida real en The Crown.

?El co-creador de House of Dragon, Ryan Condal, admitió que fue la actuación de Smith en The Crown lo que llevó al actor a ser elegido para la serie de fantasía.

“Yo era un gran admirador de The Crown, y la actuación de Matt en esas dos temporadas me demostró todo lo que necesitaba saber sobre el actor: puede desaparecer en esos papeles”, dijo Condal a The Hollywood Reporter. “Curiosamente, el príncipe Felipe comparte algunos rasgos cruzados con Daemon”.

“Lea nota completa Aquí”