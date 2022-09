Así reaccionó el mundo del deporte al retiro de Roger Federer

El 15 de septiembre del 2022 quedará como una fecha histórica para el mundo del deporte: Roger Federer hizo oficial su retiro del tenis a los 41 años, aunque todavía quedará una función más en la Laver Cup, así lo reseñó INFOBAE.

A través de una emocionante carta, uno de los mejores jugadores de toda la historia contó que las lesiones no le permitirán volver a competir en el alto nivel y las reacciones por su anuncio fueron inmediatas.

Fue en el propio posteo de Federer donde se empezaron a ver los primeros saludos. La cuenta oficial de Wimbledon, uno de los mayores templos que lo vio brillar en plenitud, dejó su mensaje: “Gracias por todo Roger”. “Leyenda, gracias por todo Roger”, se sumó el canadiense Denis Shapovalov, actual 24° del ranking ATP. “Único en su clase”, lo definió el ex tenista alemán Tommy Haas, uno de los que más lo sufrió: Roger le ganó 13 de los 17 enfrentamientos que tuvieron en su carrea profesional.

??. I LOVE YOU, Roger. Thank you for everything you’ve done in tennis and with myself. Tennis world will never be the same without you. https://t.co/Wm0IjNqjjx

— Juan M. del Potro (@delpotrojuan) September 15, 2022