Juliet Lima desató un huracán al criticar a Yoaibimar y esta le respondió (VIDEO)

Juliet Lima recientemente hizo mención a la migrante venezolana Yoaibimar Daal, quién se ha hecho muy popular en las redes sociales por su conmovedora historia de su trayectoria hacia Estados Unidos junto a su hijo con condición especial. Sin embargo, la artista expresó que no se siente identificada con las personas que se llamen marginales y sí con los que trabajan arduamente.

Para la actriz, promover este tipo de cosas es algo muy feo que deja mal al país.

“Si usted es pobre y trabajador usted me representa como venezolana. Si usted es rico pero usted es decente y trabajador usted me representa. Pero no podemos confundir ser pobre con ser marginal, a mi no me da la gana subir a mis redes sociales una gente que habla horroroso, porque es pobre. Yo no nací en cuna de oro y conozco gente que no habla tan feo y tan ordinario, no me representa la gente marginal y niche”, dijo.

Lima recibió el apoyo de muchos internautas, pero también hubo muchas personas que le manifestaron que sacaron de contexto todo lo que ha hecho la joven migrante.

Ante esto, Yoaibimar se pronunció en sus redes sociales para responderle a la famosa actriz de manera contundente.

“Yo soy una persona muy educada, y el que me conoce sabe que me gusta la payasada pero la payasada es en el momento de la mamadera de gallo” expresó.