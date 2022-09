El supuesto hijo de Santiago Alarcón y Shakira da la cara por primera vez

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

La semana pasada, el actor Santiago Alarcón llamó la atención de los internautas con un video en el que hacía una denuncia pública contra un joven que hace cuatro años lo acosa y afirma que es su hijo.

Por eltiempo.com

La extensa pieza audiovisual fue compartida en Instagram y tras su publicación, el actor recibió varios comentarios de apoyo. Sin embargo, ante la denuncia de Santiago, su supuesto hijo no se quedó atrás y contó su versión de los hechos en el programa ‘Lo sé todo’.

“Denuncia pública. Estoy siendo víctima de acoso, de violación al lugar de trabajo y de extorsión por un joven. Hace cuatro años recibí un mensaje que decía: ‘Hola, papá. Soy tu hijo. Tú me abandonaste, mi mamá adoptiva me lo contó’, pero no le presté atención”, así inició el video el artista recordado por protagonizar la serie ‘El man es Germán’.

De acuerdo al relato de Alarcón, el joven asegura que tanto el actor colombiano como Shakira son sus padres, los cuales lo entregaron en adopción en el año 92.

Santiago no quiso actuar de inmediato porque consideraba que esa era una situación que pronto se resolvería. Sin embargo, lo que no soportó Alarcón fue que el joven llegó a violar la seguridad del su lugar trabajo, en ese momento, el artista empezó a temer por su vida y por la de su familia.

“El muchacho asegura que lo entregué en adopción en el año 92 y me pidió 835 millones de pesos. Resulta que él asegura que su mamá, ustedes, no me lo van a creer y me da pena nombrarla, pero toca nombrarla para que vean lo absurdo de la historia, es Shakira. Es algo muy loco”, dijo.

Declaraciones del supuesto hijo

El programa de chismes ‘Lo sé todo’ contactó al supuesto hijo, de quien aún no se conoce el nombre. El joven dio la versión de sus hechos y mostró los papeles de la demanda hacia el actor en la que pide la millonaria suma por los daños y abandono.

“Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré”, dijo en principio.

Y contó: “Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”.

El hombre aseguró que nunca ha buscado a Shakira, su supuesta mamá. No obstante, el joven afirma que tiene como demostrar la paternidad y maternidad de los artistas. De hecho, señaló que en Canadá se realizó unos exámenes médicos para verificar y comprobar lo que dice.