Canadá, junto con 17 países y la Unión Europea se reunieron hoy 13 de septiembre para reafirmar el compromiso con una solución negociada pacífica liderada por Venezuela para restaurar la democracia. Los participantes instaron a todas las partes a regresar a las negociaciones en México y estar listos para apoyar un resultado negociado.

Por lapatilla.com

Los países participantes en la llamada, además de la delegación de la Unión Europea, fueron: Australia, Brasil, Canadá, Chile, República Dominicana, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Paraguay, Portugal, España, Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.

Canada, along with 17 countries & the EU met today to reaffirm our commitment to a peaceful, Venezuelan-led negotiated solution to restore democracy. The participants urge all parties to return to the negotiations in Mexico & stand ready to support a negotiated outcome.#Venezuela

